भारतातील सर्वात मोठे हॉटेल-कन्व्हेन्शन सेंटर नागपुरात बांधणार, कशी आहे रचना अन् सुविधा? वाचा संपूर्ण प्लॅन...

जवळजवळ दोन वर्षांच्या विलंबानंतर नागपूरच्या मिहानमध्ये १७ मजली, ३०० खोल्यांच्या हॉटेल-कम-कन्व्हेन्शन सेंटरचे बांधकाम अखेर सुरू झाले आहे. मध्य भारतातील सर्वात मोठ्या स्टार-स्टड हॉटेलपैकी एक म्हणून हे हॉटेल ओळखले जाते. या प्रकल्पामुळे मिहानच्या बहुप्रतिक्षित हॉस्पिटॅलिटी इकोसिस्टमला मोठी चालना मिळेल. प्रदेशाच्या व्यवसाय आणि पर्यटनाच्या लँडस्केपला आकार मिळेल अशी अपेक्षा आहे. .हा प्रकल्प इंडियन सफारी अँड कॅम्प्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कुक्कू तुली यांच्या मालकीचा आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC) ने २०२२ मध्ये शहर-आधारित गटाला प्रकल्पाची निविदा दिली. MADC ने ६६ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर हा ६.७५ एकरचा भूखंड ₹१८.५० कोटींना दिला. एकूण प्रकल्प खर्च ₹२५० कोटी ते ₹३०० कोटी दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे..Mumbai News: घरांच्या मालमत्ता करमाफीचा आर्थिक फटका, पाणीपट्टीही बंद; महापालिकेला २०० कोटींचा तोटा! .पर्यावरणीय मंजुरीसह वैधानिक परवानग्या मिळविण्यात विलंब झाल्यामुळे प्रत्यक्ष बांधकाम या वर्षी फेब्रुवारीमध्येच सुरू होऊ शकले. हे हॉटेल वेगाने विकसित होत असलेल्या व्यावसायिक केंद्र असलेल्या मिहान स्क्वेअरजवळ बांधले जात आहे. हे हॉटेल एप्रिल २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे..सुविधा काय असणार?हॉटेलमध्ये दोन मोठे बँक्वेट हॉल असतील. एक लग्नासाठी आणि दुसरे कॉर्पोरेट कॉन्क्लेव्हसाठी. प्रत्येकाची क्षमता सुमारे ३,००० पाहुण्यांना सामावून घेण्याची असेल, तसेच एक प्रशस्त औपचारिक लॉन असेल. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, यामुळे नागपुरात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदा आयोजित करण्यास सक्षम असलेल्या मोठ्या स्वरूपाच्या हॉटेलची दीर्घकालीन गरज पूर्ण होईल..अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या मोठ्या कार्यक्रमांच्या आयोजकांना अनेक मालमत्तांमध्ये बुकिंग वितरित करावे लागतात. या सुविधेच्या उद्घाटनामुळे मोठ्या कॉन्क्लेव्ह आकर्षित होतील कारण त्यात एकाच वेळी २०० किंवा त्याहून अधिक खोल्या सामावून घेता येतील, जे मिहानच्या विस्तारासाठी आवश्यक आहे. तिसऱ्या मजल्यावर एक समर्पित वेलनेस फ्लोअर असेल, ज्यामध्ये पूल, स्पा, जिम आणि सलूनचा समावेश असेल. पार्किंग आणि सेवा सुविधा तळमजल्यावरच राहतील, तर मुख्य सुविधा पहिल्या मजल्यावरील पोडियममध्ये स्थलांतरित केल्या जातील..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी नवी मोकळी जागा! ५०० एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करणार; राज्य सरकारची दमदार घोषणा.या प्रकल्पात एकूण ३,००,००० चौरस फूट बांधकाम असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ८०,००० चौरस फूट जागा मेजवानी आणि कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी देण्यात आली आहे. २५०-३०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ३०० खोल्या बांधल्या जातील. ज्यामुळे हा प्रकल्प आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रकल्प बनेल. पहिल्यांदाच एक शॉपिंग झोन देखील तयार केला जाईल. एवढेच नाही तर येथील संपूर्ण वातावरण वेगळे असेल. ते हॉस्पिटॅलिटी उद्योगाला नवीन उंचीवर घेऊन जाईल. प्रत्येक बाबतीत जनरल-जी आकर्षित करण्यासाठी हा प्रकल्प नियोजित करण्यात आला आहे.– कुक्कू तुली, संचालक, इंडियन सफारी अँड कॅम्प्स प्रायव्हेट लिमिटेड..