भारतातील सर्वात मोठे हॉटेल-कन्व्हेन्शन सेंटर नागपुरात बांधणार, कशी आहे रचना अन् सुविधा? वाचा संपूर्ण प्लॅन...

Hotel Convention Center Nagpur : नागपूरच्या मिहानमध्ये हॉटेल-कम-कन्व्हेन्शन सेंटरचे बांधकाम सुरू झाले आहे. या प्रकल्पामुळे हॉस्पिटॅलिटी इकोसिस्टमला मोठी चालना मिळणार आहे.
जवळजवळ दोन वर्षांच्या विलंबानंतर नागपूरच्या मिहानमध्ये १७ मजली, ३०० खोल्यांच्या हॉटेल-कम-कन्व्हेन्शन सेंटरचे बांधकाम अखेर सुरू झाले आहे. मध्य भारतातील सर्वात मोठ्या स्टार-स्टड हॉटेलपैकी एक म्हणून हे हॉटेल ओळखले जाते. या प्रकल्पामुळे मिहानच्या बहुप्रतिक्षित हॉस्पिटॅलिटी इकोसिस्टमला मोठी चालना मिळेल. प्रदेशाच्या व्यवसाय आणि पर्यटनाच्या लँडस्केपला आकार मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

