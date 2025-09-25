Sameer Wankhede: समीर वानखेडेंकडून शाहरुख खानविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल, 'बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' वेब सिरीज अडचणीत?

आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात कायमस्वरूपी आणि अनिवार्य मनाई आदेश, घोषणापत्र आणि नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. हा खटला अभिनेता शाहरुख खान आणि गौरी खान यांची कंपनी, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स आणि इतर पक्षांविरुद्ध दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे आता अभिनेता शाहरुख खानच्या अडचणीत वाढल्या आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, रेड चिलीज निर्मित आणि नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होणारी "बॅड्स ऑफ बॉलीवूड" ही वेब सिरीज खोटी, दुर्भावनापूर्ण आणि बदनामीकारक असल्याचा आरोप समीर वानखेडे यांनी केला आहे. ही सिरीज अंमली पदार्थविरोधी संस्थांची नकारात्मक आणि दिशाभूल करणारी प्रतिमा सादर करते. ज्यामुळे कायदा अंमलबजावणीवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो.. मला नाना पाटेकर घृणास्पद वाटतात, त्यांची भयानक बाजू मी पाहिलीये... बड्या अभिनेत्रीचं वक्तव्य .वानखेडे म्हणाले की, ही मालिका जाणूनबुजून त्यांची प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी बनवण्यात आली आहे. विशेषतः जेव्हा समीर वानखेडे विरुद्ध आर्यन खान खटला सध्या मुंबई उच्च न्यायालय आणि एनडीपीएस विशेष न्यायालय, मुंबईसमोर प्रलंबित आहे. याव्यतिरिक्त, मालिकेतील एक पात्र "सत्यमेव जयते" चा जप केल्यानंतर अश्लील हावभाव करताना दाखवले आहे. .संत तुकारामांच्या आवलीची भूमिका साकारणार स्मिता शेवाळे; या सिनेमातून येणार भेटीस !.हे कृत्य राष्ट्रीय चिन्हाचा अपमान आहे आणि राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ चे गंभीर उल्लंघन आहे. ज्यामध्ये दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. याव्यतिरिक्त, मालिकेतील सामग्री माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या (BNS) विविध कलमांचे उल्लंघन करते कारण ती अश्लील आणि आक्षेपार्ह सादरीकरणाद्वारे राष्ट्रीय भावना दुखावण्याचा प्रयत्न करते. याचिकेत ₹२ कोटी नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. जी कर्करोगाच्या रुग्णांच्या उपचारांसाठी टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटलला दान करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.