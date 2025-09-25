महाराष्ट्र बातम्या

Sameer Wankhede: समीर वानखेडेंकडून शाहरुख खानविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल, 'बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' वेब सिरीज अडचणीत?

Sameer Wankhede And Shah Rukh Khan News: समीर वानखेडेंनी शाहरुख खानविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. यामुळे आता 'बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' वेब सिरीज अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
Vrushal Karmarkar
आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात कायमस्वरूपी आणि अनिवार्य मनाई आदेश, घोषणापत्र आणि नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. हा खटला अभिनेता शाहरुख खान आणि गौरी खान यांची कंपनी, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स आणि इतर पक्षांविरुद्ध दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे आता अभिनेता शाहरुख खानच्या अडचणीत वाढल्या आहेत.

Court
delhi high court
shah rukh khan
sameer wankhede
Web Series
defamation case
aryan khan

