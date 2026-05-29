जिल्हाध्यक्ष बदलताच काँग्रेस भवनातून एसी, टेबल खुर्ची संगणक, गायब, नेमका कुठं घडला प्रकार?

जळगाव : जिल्हा काँग्रेसमध्ये नव्याने पूर्व, पश्चिम आणि महानगर अशा तीन जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यानंतर पदाधिकारी बदलाच्या काळात मावळत्या अध्यक्षांनी काँग्रेस भवनातील खुर्च्या, टेबल, एसी, कॉम्प्युटर आदी साहित्य नेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात नूतन जिल्हाध्यक्षांनी प्रदेश काँग्रेस समितीकडे तक्रार केली असून, समितीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे..काँग्रेसने राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये विहित प्रक्रिया राबवून नवीन जिल्हाध्यक्ष नियुक्त करण्याची कार्यवाही नुकतीच पूर्ण केली. त्यानुसार जळगाव पूर्व जिल्ह्यासाठी (रावेर लोकसभा मतदारसंघ) धनंजय चौधरी, जळगाव पश्चिम जिल्ह्यासाठी (जळगाव लोकसभा मतदारसंघ) अॅड. अविनाश भालेराव आणि महानगर जिल्हाध्यक्षपदी सलीम शेख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवीन पदाधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारून दोन दिवसही होत नाहीत, तोच काँग्रेसमधील स्थानिक नेत्यांतील अंतर्गत वाद पुन्हा चव्हाट्यावर येऊ लागले आहेत..अॅड. अविनाश भालेराव यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काँग्रेस भवनातील अध्यक्षांचे दालन आणि इतर ठिकाणांवरील मोठ्या प्रमाणात साहित्य गायब असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. भवनातून एसी, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, खुर्च्या, टेबल आदी साहित्य गायब झाल्याचे समोर आले आहे. अॅड. भालेराव यांनी हा प्रकार प्रदेश उपाध्यक्ष तथा संघटन प्रमुख अॅड. गणेश पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिला असून, प्रदेश समितीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याचे त्यांनी सांगितले..या प्रकाराबाबत मावळते जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, "जिल्हाध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा मी स्वतःसाठी वेगळे दालन तयार केले होते. त्यासाठी मी स्वतःच्या खर्चातून खुर्च्या, टेबल, सोफा, संगणक आणि इतर साहित्य आणले होते. आता माझा कार्यकाळ संपल्यानंतर ते साहित्य मी सोबत नेले. त्यात गैर काय? नवीन अध्यक्ष काँग्रेसचे सच्चे कार्यकर्ते असते, तर मी हे साहित्य नेलेही नसते," असे त्यांनी नमूद केले..दरम्यान, "भवनातून गायब झालेले साहित्य काँग्रेस समितीची मालमत्ता आहे. त्यावर कोणाचाही वैयक्तिक अधिकार नाही. मावळत्या अध्यक्षांनी हा प्रकार करून त्यांच्या वृत्तीचे दर्शन घडवले आहे. खरा निष्ठावंत आणि सच्चा काँग्रेसी कोण आहे, हे जनतेला माहिती आहे. पक्षातील योगदानामुळेच पक्षश्रेष्ठींनी मला अध्यक्षपद दिले आहे. त्यामुळे माझ्या निष्ठेविषयी कुणाच्याही प्रमाणपत्राची मला गरज नाही," असे अॅड. अविनाश भालेराव यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले.