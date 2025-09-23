Jalna News : गावाला पुराचा वेढा, रस्ते बंद, आजारी नातवाने उपचाराअभावी आजीच्या खांद्यावरच सोडले प्राण; हृदयद्रावक घटनेने सर्वत्र हळहळ

Summaryजालना जिल्ह्यातील रुई तांड्यावर उपचाराअभावी ३ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला.मुसळधार पावसामुळे गाव पुराने वेढले गेले असून रस्ते व पूल वाहतुकीसाठी बंद आहेत.परतीच्या पावसाने मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात मोठे नुकसान होऊन लाखो लोकांचा संपर्क तुटला आहे..मराठवाड्यात मुसळधार पाऊस सुरू असून अनेक ठिकाणी पुरस्थिती निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या नागरिकांना हेलिकॉप्टरने रेस्क्यू करण्यात आले. दरम्यान अनेक गावांना पुराचा वेढा पडल्याने नागरिकांचे हाल सुरु आहेत. अशातच एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. आजारी मुलाला वेळेवर दवाखान्यात नेता न आल्यामुळे उपचाराअभावी त्याचा मृत्यू झाला आहे. .Mohol Rain Update: 'सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे मोहोळ तालुक्यातील तीस कुटुंबांचे स्थलांतर'; पाच बंधारे पाण्याखाली .जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्याच्या रुई तांड्यावर ही घनटा घडली. प्रथमेश पवार (वय ३) याची प्रकृती अचानक बिघडली मात्र जोरदारा पाऊस आल्याने गावचे सर्व रस्ते बंद झाले, त्यामुळे त्याला वेळीच रुग्णालयात दाखल करता आले नाही. उपचाराअभावी त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. . भद्रायणी नदीला पूर आला आहे, त्यामुळे तांड्याबाहेर जाणारा रस्ता आणि पूल पुरात बुडाल्याने या रस्त्यावरील वाहतूक बंद झाली आहे. ग्रामस्थ गावातच अडकून पडले आहेत. यात आजारी असलेल्या या चिमुकल्याला रुग्णालयात नेता आले नाही. वेळेवर उपचार न मिळाल्याने चिमुकल्याने आजीच्या खांद्यावरच प्राण सोडले. .परतीच्या पावसाने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठे नुकसान झाले आहे. मराठ्यातील बीड, धाराशिव तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसल्याचे सांगण्यात येत आहे. अनेक गावे पाण्याखाली असून लाखों लोकांचा संपर्क तुटला आहे. शेती, घरे-दारे, जनावरे वाहून गेल्याने भयंकर नुकसान झाले आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांकडून सरकार ने तातडीने पंचनामे करुन मदत द्यावी अशी मागणी केली जात आहे. .FAQsप्रश्न 1: ही हृदयद्रावक घटना कुठे घडली? ➡️ जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील रुई तांड्यावर.प्रश्न 2: मुलाचा मृत्यू कशामुळे झाला? ➡️ वेळेवर उपचार न मिळाल्याने व दवाखान्यात नेता न आल्यामुळे.प्रश्न 3: गावात वाहतूक का बंद झाली? ➡️ भद्रायणी नदीला आलेल्या पुरामुळे रस्ते व पूल पाण्याखाली गेले.प्रश्न 4: पावसामुळे कोणत्या भागांना सर्वाधिक फटका बसला? ➡️ मराठवाड्यात बीड, धाराशिव आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सोलापूर जिल्हा.प्रश्न 5: शेतकरी सरकारकडे कोणती मागणी करत आहेत? ➡️ तातडीने पंचनामे करून मदत द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.