Jalna News : स्वयंचलित हवामान केंद्रांमध्ये छेडछाड, पर्जन्यमापकावर बर्फ ठेवत खोट्या नोंदी; जिल्हाधिकारी म्हणाल्या...

जालना जिल्ह्यातील स्वयंचलित हवामान केंद्रांमध्ये उघड झालेल्या धक्कादायक प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. पाऊस झाला नसतानाही यंत्रांमध्ये पावसाची नोंद दाखवण्यासाठी पर्जन्यमापकांशी छेडछाड करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या तपासात समोर आले आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील ४९ केंद्रांपैकी तब्बल ४० केंद्रांमध्ये हा प्रकार एक-दोन नव्हे, तर चार वेळा घडल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी दिली आहे..सुरुवातीला काही भागांत प्रत्यक्षात पाऊस नसतानाही हवामानाच्या नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्जन्य दाखवला जात असल्याने शेतकऱ्यांना संशय आला होता. त्यांनी याची तक्रार प्रशासनाकडे केली होती. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर तपास सुरू करण्यात आला होता. या तपासादरम्यान काही अज्ञात व्यक्तींनी पर्जन्यमापक यंत्रांची रिंग तोडून त्यावर बर्फाचे तुकडे ठेवल्याचं स्पष्ट झालं. हा बर्फ वितळल्यानंतर यंत्राने त्याची पावसाची नोंद घेतली आणि चुकीचा डेटा तयार झाला. त्यामुळे हवामानाची माहिती पूर्णपणे दिशाभूल करणारी ठरली..Pune: तिसऱ्या दिवशीही रस्त्यांवर पाणी; महापालिकेची यंत्रणा अपयशी; वारकऱ्यांना अडचणींचा सामना.हवामान केंद्रांवरून मिळणाऱ्या नोंदींवर शेतकऱ्यांचे पेरणी, फवारणी, खत व्यवस्थापन आणि इतर शेतीची अनेक महत्त्वाची कामे अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत चुकीच्या पर्जन्यमानामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता प्रशासनानेही मान्य केली आहे..Pune Flood Alert: पुण्यात पूरस्थितीची चाहूल! खडकवासलातून मोठा विसर्ग, एकतानगरातील दोन सोसायट्यांत पाणी शिरले, महापौर नागुपरेंची पाहणी.या प्रकाराची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी दोषींवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. यापुढे अशा प्रकारची छेडछाड झाल्यास थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यासाठी पोलीस प्रशासनासोबत बैठक घेऊन आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आतापर्यंत पाच पोलीस ठाण्यांमध्ये अदखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.