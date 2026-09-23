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Marathi News Live Updates : 'आयुष्मान भारत' योजनेतंर्गत ६० कोटी भारतीयांना ५ लाखांचे आरोग्य कवच उपलब्ध- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

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PM Narendra Modi Live : 'आयुष्मान भारत' योजनेतंर्गत ६० कोटी भारतीयांना ५ लाखांचे आरोग्य कवच उपलब्ध- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, प्रत्येक भारतीयाला उच्च दर्जाची आणि परवडणारी आरोग्यसेवा मिळावी, या उद्देशाने आठ वर्षांपूर्वी 'आयुष्मान भारत' योजना सुरू करण्यात आली होती.

आज ६० कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना ५ लाख रुपयांचे वार्षिक आरोग्य संरक्षण (health cover) उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्यसेवा योजना ठरली आहे.

या योजनेमुळे वैद्यकीय खर्चात विक्रमी बचत करणे शक्य झाले आहे, ज्याचा लाभ गरीब आणि मध्यमवर्गीय वर्गाला झाला आहे.

तसेच, आरोग्यसेवा आता लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचत आहे. 'आयुष्मान आरोग्य मंदिरां'मध्ये आतापर्यंत ५०० कोटींहून अधिक भेटींची नोंद झाली असून, यामुळे तळागाळातील प्राथमिक आरोग्यसेवा अधिक बळकट झाली आहे.

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