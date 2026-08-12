Jantar Mantar Season 2: जंतर-मंतरचा ‘सीजन-२’ लवकरच! अभिजीत दिपकेंची मोठी घोषणा; यावेळी काय असणार? सौरव दासांनी सांगितला प्लॅन

कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. ते म्हणाले की, 'जंतर मंतर'चा दुसरा सीझन कधी सुरू होणार, यावर इन्स्टाग्रामवर अनेक लोक कमेंट करत होते. "मला त्यांना सांगायचे आहे की, 'जंतर मंतर'चा दुसरा सीझन लवकरच सुरू होणार आहे." मात्र यावेळी ते कोणत्या मुद्द्यावर आवाज उठवणार आहेत, हे दीपके यांनी स्पष्ट केले नाही. दुसऱ्या सीझनमध्ये काय असेल आणि त्यात कोणत्या समस्या हाताळल्या जातील, याबद्दल सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. यानंतर आता सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी यावर उघडपणे भाष्य केले आहे..सौरभ दास म्हणाले की, हा दुसरा सीझन आहे, ज्यात या अकार्यक्षम सरकार आणि अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांविरोधात आंदोलने होत आहेत. सरन्यायाधीशांच्या वतीने आम्ही आता लोकांचा आवाज ऐकण्यासाठी देशव्यापी 'श्रवण दौरा' सुरू करत आहोत. आम्ही स्वातंत्र्याच्या दिवसापासून एक मोहीम सुरू करू आणि शिक्षणाच्या मुद्द्याला प्राधान्य देऊ. आम्ही पालक आणि नागरिकांना आवाहन करत आहोत की, त्यांनी आपापल्या सरकारी शाळांना भेट द्यावी, सामाजिक पाहणी करावी, तेथील परिस्थितीची नोंद घ्यावी, सत्य उघडकीस आणावे आणि त्यात सुधारणा करण्यास मदत करावी..मध्य प्रदेशात मुसळधार पावसाचा कहर; ५२७ पूरग्रस्तांचे रेस्क्यू, मुख्यमंत्र्यांकडून २४ तास मॉनिटरिंग.सौरभ दास म्हणाले की, देशातील तरुण सध्या जबाबदारी घेत आहेत आणि लवकरच एक 'विकसित भारत' उदयास येईल, असं ते म्हणाले. तर अभिजीत दिपके म्हणाले होते की, आज आमच्या स्वयंसेवकांची दिल्लीत एक बैठक होणार होती. आम्ही हॉल शोधत होतो, पण कोणीही भाड्याने द्यायला तयार नव्हते. वरून दबाव आहे, असे सगळेजण म्हणत होते. मोठ्या मुश्किलीने आम्हाला एक हॉल मिळाला. आमच्याकडे त्याची पावतीसुद्धा आहे, पण त्याच दिवशी सकाळी हॉलच्या मालकांना धमक्या मिळाल्या. तिथे बैठक होऊ दिल्यास त्यांना उलटे टांगले जाईल, असे त्यांना सांगण्यात आले होते.".UPSC ते CAT-GATE; आता विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत ऑनलाईन कोचिंग, काय आहे मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना?.अभिजीत दिपके म्हणाले की, भारतीय जनता पार्टी हे सर्व घडवून आणत आहे. भाजपच्या कृती आणि शब्दांमधून देशातील तरुणांची त्यांना असलेली भीती स्पष्टपणे दिसून येते. अशा कृतींमुळे आम्ही घाबरू, असे त्यांना वाटत असेल तर त्यांचा मोठा गैरसमज आहे. सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी प्रश्न विचारला, "या प्रकरणात दिल्ली पोलीस काय करत आहे? दिल्लीत कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे का? पोलीस केवळ भाजपसाठीच काम करत आहेत का? पोलिसांना प्रश्न आहे की, ते दिल्लीच्या लोकांसाठी काम करतील का?".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.