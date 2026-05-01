हा ‘महा’राष्ट्रच राहावा!

आज महाराष्ट्र दिन. शाहीर साबळेंचे 'जय जय महाराष्ट्र माझा' हे राज्य गीत आपण अभिमानाने गातो. या गीतात महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे, भूगोलाचे आणि कणखर स्वभावाचे इत्थंभूत वर्णन शाहीर साबळेंनी केले आहे. जयंत पाटील, नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष.दारिद्र्याच्या उन्हात शिजलानिढळाच्या घामाने भिजलादेशगौरवासाठी झिजलादिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा...शाहीर साबळेंची ही ओळ मनाला प्रचंड भिडणारी आहे. यात संघर्ष, त्या संघर्षाला दिलेली करारी झुंज आणि मराठी बाण्याची गोष्टच सांगितली आहे. हा करारी बाणा आपल्याला पिढ्यानपिढ्या वारशात मिळाला आहे. हा बाणा असाच कायम ठेवणे ही आपल्या सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे. आपला महाराष्ट्र जेव्हा 'महा'राष्ट्रच राहील तेव्हा आणि तेव्हा हा आपला स्वाभिमान कायम राहील.महाराष्ट्राचा इतिहास हा नुसता इतिहास नाही, तो एक आदर्श आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पाच दशकांत महाराष्ट्राने देशाला केवळ कर दिला नाही तर दिशाही दिली. जेव्हा देशाला माहीत नव्हते की ग्रामीण रोजगाराचे काय करायचे, तेव्हा महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजना दिली आणि दशकांनंतर दिल्लीने ती उचलली. जेव्हा शेतकऱ्याला बाजारात स्थान नव्हते, तेव्हा महाराष्ट्राने सहकाराचे मॉडेल उभारले.नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड अशा मोठ्या आणि भव्य शहरांची निर्मिती केली. हे सारे काम महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेणारे तर होतेच; पण देशाला दिशा दाखवणारे होते हे कुणालाही विसरता येणार नाही. महाराष्ट्राला ही प्रगती करण्यासाठी मोठा काळ लागला. आज जे स्वतःला नवं महाराष्ट्राचा शिल्पकार म्हणून घेतात, विकासपुरुष अशी बिरुदावली लावतात त्यांना मला काही विचारायचे आहे. महाराष्ट्र आज कुठे आहे?.मी विधानसभेत अर्थसंकल्पावर बोलताना एक साधा प्रश्न विचारला होता. सरकार सांगते आगामी काळात महाराष्ट्र ५.५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होणार. पण कसा होणार? याचे गणित कोण मांडणार? राज्याचा 'जीडीपी'मधील वाटा, जो एके काळी देशात अव्वल होता, आज घसरत चालला आहे. मोठ्या राज्यांच्या विकासाच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र आता चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. कर्नाटक, गुजरात, तमिळनाडू ही राज्ये पुढे गेली आहेत. राज्याचे कर्ज दुप्पट झाले. केवळ व्याजासाठी आपण दरवर्षी ७० हजार कोटी मोजतो. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती व्हेंटिलेटरवर आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.आपला देश कृषिप्रधान आहे असे आपण सांगतो पण आज शेतकऱ्यांची अवस्था अस्वस्थ करणारी आहे. आखाती देशातील युद्धामुळे शेतमालाच्या निर्यातीला अडचणी निर्माण होत आहेत तर शेतीसाठी लागणारे साहित्य महाग झाले आहे. याचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर बसतो. ज्या जमिनीत शेतकरी आपले स्वप्न पेरतात त्याच जमिनी आता या ना त्या प्रकल्पासाठी गिळंकृत केल्या जात आहे. माझ्या सांगली जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग जात आहे. त्यात माझ्या वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी जात आहेत. आता शेतकऱ्यांच्या जमिनीच गेल्या तर ते पिकवणार काय? आणि खाणार काय? सरकारची ही वृत्ती म्हणजे शेतकऱ्यांचे सर्वस्व उद्ध्वस्त करणारी आहे. मला दुर्दैवाने सांगावे लागते की एकट्या मराठवाड्यात मागील तीन महिन्यांत २१७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या वर्षी १,१२९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. ही आपल्या सर्वांसाठीच शोकांतिका आहे..आज महाराष्ट्रात जे द्वेषाचे वातावरण पसरवले जात आहे, त्यामुळे अनेक कंपन्या महाराष्ट्र सोडून जात आहेत. हिंजवडी आयटी पार्क, तळेगाव, चाकण आणि राज्यातील इतर ठिकाणी मोठमोठ्या 'एमआयडीसी' बनवून राज्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे स्वप्न आपल्या नेतृत्वांनी बघितले. शरद पवार, विलासराव देशमुख आणि अन्य नेत्यांनी बेरोजगारी मिटवण्यासाठी या व्यवस्था ताकदवान केल्या. पण आज विविध कारणांसाठी या कंपन्या स्थलांतरित होत आहे. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात तरुण बेरोजगार होत आहे. परिणामी तरुण गुन्हेगारीकडे वळतात.'एआय' वेगाने वाढत आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधार माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आहे. 'आयटी' अभियंते, विश्लेषक, ग्राहक सेवा या साऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर 'एआय'चे सावट आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते आगामी एक वर्षात 'सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री'मध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात होणार आहे आणि काही प्रमाणात त्याला आता सुरुवातदेखील झाली आहे; मात्र सरकारच्या 'विकसित महाराष्ट्र' या संकल्पनेत याचा एक ओळीचाही उल्लेख नाही..गुन्हेगारी आणि आरोग्य व्यवस्थेबाबत न बोलले बरे. न्यायालयीन प्रक्रियेत जलद न्याय मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. त्याचबरोबर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही मर्यादा येत असल्याचे जाणवते. दुसरीकडे काही धर्मांध घटक मस्तवाल पद्धतीने वागत असून, त्यांना सत्ताधारी लोकांचे पाठबळ मिळत असल्याचेही बोलले आहे. या गोष्टी बारकाईने पाहिल्यानंतर मला एक गोष्ट इथे स्पष्टपणे जाणवते की परिस्थिती बदलण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाने पुढे आले पाहिजे. महाराष्ट्राने आपली प्रतिभा गमावलेली नाही. आपला उद्यमशीलपणा गमावलेला नाही. आपले शेतकरी, कामगार, उद्योजक आजही लढत आहेत. आजचे नेतृत्व फक्त एक चित्र उभारण्यात व्यग्र आहे. काळाची पावले वेळीच ओळखली पाहिजेत असे म्हणतात. सत्तेत मश्गूल राहणाऱ्यांनी ते केले तर आणि तरच हा महाराष्ट्र, 'महा'राष्ट्र राहील.(लेखक 'राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षा'चे विद्यमान विधिमंडळ नेते आहेत.)