मोठी बातमी! महापालिकेप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ४००० रुपये तर लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये; झेडपीसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान

तात्या लांडगे
सोलापूर : महापालिकेसाठी १५ जानेवारीला मतदान झाले. १३ जानेवारीला लाडक्या बहिणींच्या खात्यात १५०० रुपये जमा झाले. या निवडणुकीत लाडक्या बहिणींनी सत्ताधाऱ्यांनाच पसंती दिली. आता हाच फॉर्म्युला जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीवेळी वापरला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान असून त्याच्या दोन दिवस आधी लाडक्या बहिणींना जानेवारीचे १५०० रुपये आणि शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे २००० रुपये मिळणार आहेत.
राज्यात शेतकरी सन्मान निधीचे ९० ते ९४ लाख लाभार्थी आहेत. दुसरीकडे ग्रामीणमधील लाडक्या बहिणींची संख्या सव्वाकोटीपर्यंत आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्येक तीन महिन्यातून एकदा राज्य व केंद्राकडून प्रत्येकी दोन हजार रुपये मिळतात. केंद्र सरकारचा हप्ता वितरीत झाल्यानंतर आठ दिवसांत राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना सन्मान निधीचे पैसे दिले जातात.
आता २३ जानेवारीला केंद्र सरकारकडून हप्ता वितरीत केला जाणार असल्याचे कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर राज्य सरकारकडूनही हप्ता वितरीत होणार आहे. तर लाडक्या बहिणींनाही दरमहा पैसे मिळतात. लाडक्या बहिणींना डिसेंबर महिन्याचा हप्ता महापालिकेच्या मतदानापूर्वी वितरीत झाला. आता जानेवारी महिन्याचा हप्ता महिलांना मिळणार असून तो १ ते ३ फेब्रुवारी दरम्यान वितरीत होईल, असे महिला व बालकल्याण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
१० दिवसांत शेतकऱ्यांना ४००० रुपये
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता २३ जानेवारीला ९० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये जमा करण्याचे नियोजन सुरु आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचेही जानेवारीअखेर किंवा २ फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्येकी दोन हजार रुपये जमा होणार आहेत. त्यासाठी कृषी विभागाने वित्त विभागाकडे १९३० कोटी रुपये मागितले आहेत.
शेतकरी सन्मान निधीतील लाभार्थींची यादी पाठविली
शासनाकडून ४ लाख ८८ हजार शेतकरी लाभार्थींची यादी जिल्ह्याला प्राप्त झाली आहे. ती यादी पडताळून शासनाला पाठविली आहे. लवकरच लाभार्थींना पुढील हप्ता मिळेल. आता तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे थंब असल्याशिवाय पोर्टल उघडत नाही, अशी नवी कार्यपद्धत सुरु झाली आहे.
- शुक्रचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर
दोन्ही योजनांचे लाभार्थी
शेतकरी सन्मान निधी
९४.२३ लाख
आता मिळणारी रक्कम
प्रत्येकी ४००० रुपये
‘लाडकी बहीण’चे लाभार्थी
१.२३ कोटी
आता मिळणारा हप्ता
प्रत्येकी १५०० रुपये
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.