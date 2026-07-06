Khandala : ओव्हरहेड वायरवर झाड कोसळताच उडाल्या आगीच्या ठिणग्या, मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत; VIDEO VIRAL

मुंबई : राज्यभरात मुसळधार पावसाने थैमान घातले असून अनेक भागात दरड कोसळणे, पाणी साचणे आणि झाडे पडण्याच्या घटना घडत आहेत. परिणामी रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. नुकतेच भांडुप स्थानकादरम्यान ओव्हरहेड वायरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. त्यानंतर खंडाळा रेल्वे स्थानकाजवळही ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) वायरवर झाड कोसळल्याची घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दरड कोसळणे, पाणी साचणे आणि झाडे पडण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे खंडाळा रेल्वे स्थानकाजवळ एक झाड कोसळून ते थेट ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) वायरवर पडले आहे. ज्यामुळे या ठिकाणी ठिणग्या उडताना दिसल्या आणि रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. दरम्यान, मुंबई–पुणे मार्गावरील सततच्या पावसामुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवर मोठा परिणाम होत असून प्रशासन सतर्क आहे..Mumbai Weather: मुंबईत ८० किमी वेगाने वारे वाहणार; क्रेन, मचानबाबत पालिकेचे बिल्डर्स कंत्राटदारांना 'हे' कडक नियम जारी.रेल्वे रुळांवर दरडी कोसळल्यामुंबई-पुणे घाट मार्गावर रेल्वे रुळांवर दरडी कोसळल्या असून मोठे खडक पडले आहेत. युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम सुरू असून, सेवा पूर्ववत करण्यासाठी पथके सज्ज झाली आहेत..रेल्वे रूळ पाण्याखालीमहाराष्ट्रातील नालासोपारा येथे मुसळधार पावसामुळे रेल्वेचे रूळ आणि रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत; वाहतूक सेवेवर मोठा परिणाम झाल्याने प्रवाशांना गुडघाभर पाण्यातून वाट काढावी लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..धोक्याची नोटीस मिळाली, पण वेळच संपली! घर रिकामं करण्यासाठी गेले... पण ढिगाऱ्याखालूनच बाहेर आले मृतदेह; मानखुर्दची हृदयद्रावक शोकांतिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.