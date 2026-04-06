Konkan Railway: २८ कोकण रेल्वे बंद, रत्नागिरी-दादर पॅसेंजर पुन्हा सुरू करा, कोकणवासीयांचा आक्रमक पवित्रा

रत्नागिरी : कोकण रेल्वेवरील अत्यंत महत्त्वाची आणि सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी समजली जाणारी 'रत्नागिरी-दादर पॅसेंजर' रेल्वे सेवा पूर्ववत करण्यासाठी आता कोकणवासीयांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या मागणीसाठी शनिवारी (ता. ४) कोकणातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दक्षिण मध्य मुंबईचे खासदार अनिल देसाई यांची 'शिवसेना भवन' येथे भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली..या भेटीदरम्यान शिष्टमंडळाने रेल्वे प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रत्नागिरी-दादर गाडी पूर्ववत न करणे हा प्रश्न प्रशासनाने प्रतिष्ठेचा केला असून, त्याला त्याच ताकदीने प्रत्युत्तर देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. केवळ ही एकच गाडी नव्हे, तर मध्य रेल्वेने महाराष्ट्रातील तब्बल २८ गाड्या बंद केल्याकडेही खासदारांचे लक्ष वेधण्यात आले..यामुळे कोकणसह राज्यातील प्रवाशांची मोठी कोंडी होत आहे. परराज्यात जाणाऱ्या गाड्या 'दिवा' किंवा 'पनवेल' येथून सोडाव्यात आणि महाराष्ट्रातील (विशेषतः कोकणातील) सर्व गाड्या दादर किंवा सीएसएमटीवरूनच चालवाव्यात. .कोकणातील सर्व खासदार आणि आमदारांनी राजकीय मतभेद विसरून हा प्रश्न एकत्रितपणे केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांकडे मांडावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच हा प्रश्न तातडीने सुटला नाही, तर मोठे जनआंदोलन उभारण्याची गरज असून, कोकणातील सर्व संघटना त्यासाठी सज्ज असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले..खासदार अनिल देसाई यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून, या लढ्यात सर्व संघटनांना सहकार्य करण्याचे आणि एकत्रित पाठपुराव्याची असल्याचे मान्य केले. या बैठकीला कोकण विकास समितीचे संस्थापक-अध्यक्ष जयवंत शंकरराव दरेकर, रेल्वे अभ्यासक अक्षय मधुकर महापदी, अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समितीचे अध्यक्ष शांताराम शंकर नाईक, जल फाउंडेशनचे संस्थापक-अध्यक्ष नितीन सखाराम जाधव यांच्यासह दिलीप कदम, संतोष भोसले आणि प्रमोद बागवे उपस्थित होते.