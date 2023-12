Raghunath Mashelkar: कोकणी माणसानं मनानं अन् धनानंही श्रीमंत व्हायला हवं; प्रकल्पांवरुन माशेलकरांचा सल्ला

सिंधुदुर्ग : कोकणात प्रस्तावीत अणुऊर्जा आणि रिफायनरी प्रकल्पांना सातत्यानं विरोध होत आहे. यापार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी कोकणवासियांना महत्वाचा सल्ला दिला आहे. कोकणी माणसानं मानानं अन् धनानंही श्रीमंत व्हायला हवं असं त्यांनी म्हटलं आहे. सिंधुदुर्ग इथं एका कार्यक्रमाला संबोधित केल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपली भूमिका मांडली. (Konkani man should become rich in mind and money also says Raghunath Mashelkar)