Maharashtra Budget 2026 : लाडक्या बहिणींचे २१०० रुपयांचे स्वप्न भंगले! वाढीव निधीच नाहीच, महायुती सरकारचा यू-टर्न; अर्थसंकल्पात मोठी निराशा

Ladki Bahin Yojana ₹2100 Installment Not Announced in Budget : विधानसभा निवडणुकीनंतर १५०० रुपयांचा हप्ता २१०० रुपये करण्याची घोषणाही महायुती सरकारने केली होती. मात्र, लाडक्या बहिणींच्या हाती पुन्हा एकदा निराशा लागली आहे.
Shubham Banubakode
Ladki Bahin Yojana: महिलांना आर्थिकदृष्ट्य सक्षम करण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. या योजनेंतर्गत महिलांना प्रतिमहिना १५०० रुपये देणार असल्याचं सरकारने जाहीर केलं होतं. तसेच विधानसभा निवडणुकीनंतर १५०० रुपयांचा हप्ता २१०० रुपये करण्याची घोषणाही महायुती सरकारने केली होती. मात्र, लाडक्या बहिणींच्या हाती पुन्हा एकदा निराशा लागली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही २१०० रुपयांचा हप्ता मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

