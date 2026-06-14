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Ladki Bahin Yojana: शासनाची मोठी कारवाई! ‘लाडक्या बहिणी’ कायमच्या अपात्र; घेतलेले पैसेही परत द्यावे लागणार, पण कुणाला?

Maharashtra Government: अमरावती जिल्ह्यातील ३३ हजार 'लाडक्या बहिणी' कायमच्या अपात्र ठरल्या आहेत. याबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून नियमबाह्य लाभ घेणाऱ्यांकडून वसुली केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

ESakal

Mansi Khambe
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अमरावती : महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 'लाडकी बहीण योजना' सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जात आहेत. मात्र या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी काही अटी असून अनेक ठिकाणहून या अटींचे पालन होत नसल्याचे समोर आले आहे.

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