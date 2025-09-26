Ladki Bahin Yojana : तब्बल आठ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतलाय 'लाडकी बहीण योजने'चा लाभ...सरकार पैसे वसूल करणार?

Ladki Bahin Yojana update: गेल्या वर्षीपासून राज्य सरकराने लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. या योजनेंर्गत महिलांना प्रति महिना १५०० रुपये दिले जात आहेत. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणं हा या मागचा उद्देश आहे. मात्र, अपात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचं आता पुढे आलं आहे. .विशेष म्हणजे यात सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. तब्बल ८ हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्याची माहिती पुढे आहे. आता सरकार या महिलांकडून पैसे परत घेणार का? अशी चर्चा सुरु झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लाभ घेतल्याचं आता उघडकीस आलं आहे..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना दिवाळीला मिळणार डबल बोनस? E-KYC प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पैसे मिळणार का? मोठी अपडेट समोर.अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सख्या थोडी नसून तब्बल ८ हजार इतकी आहे. सरकार आता त्यांच्याकडून वसुली करणार असल्याचं सांगितलं जातं आहे. वित्तविभागाने यासंदर्भातील आदेश दिले असल्याची माहिती आहे. या महिलांकडून आता १५ कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत. तसेच या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईदेखील करण्यात येणार आहे..Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’साठी ई-केवायसी अनिवार्य; किनवट तालुक्यात योजनेतील पाच हजार ६०० लाभार्थी अपात्र.आतापर्यंत लाडकी बहीण योजनेत जवळपास अडीच कोटींपेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेतला आहे. पण यात लाखो अपात्र महिलांचाही समावेश आहे. या महिलांची नुकताच पडताळणी करण्यात आली आहे. या पडताळणीत लाखो महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. या ८ हजार अंगणवाडी सेविकांकडून १५ कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत. या महिलांनी मागील १ वर्षांपासून दर महिन्याला १५०० रुपयांचा लाभ घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.