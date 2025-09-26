महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana : तब्बल आठ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतलाय 'लाडकी बहीण योजने'चा लाभ...सरकार पैसे वसूल करणार?

Maharashtra Govt to Recover ₹15 Crore : लाडकी बहीण योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लाभ घेतल्याचं आता उघडकीस आलं आहे. अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सख्या थोडी नसून तब्बल ८ हजार इतकी आहे.
Shubham Banubakode
Ladki Bahin Yojana update: गेल्या वर्षीपासून राज्य सरकराने लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. या योजनेंर्गत महिलांना प्रति महिना १५०० रुपये दिले जात आहेत. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणं हा या मागचा उद्देश आहे. मात्र, अपात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचं आता पुढे आलं आहे.

