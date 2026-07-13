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Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना मोठा धक्का ! ९२ लाख महिलांची नावे वगळली; 'ही' मोठी कारणे आली समोर

CAG Report : ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून पडताळणीनंतर तब्बल ९२ लाख महिलांना अपात्र ठरवून वगळण्यात आले. अपात्र लाभार्थ्यांना थांबवण्यापूर्वीच सुमारे १४,००० कोटी रुपये वितरित झाले असून CAG ने आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Verification drive under Ladki Bahin Yojana leads to removal of 92 lakh beneficiaries due to eKYC failure

Verification drive under Ladki Bahin Yojana leads to removal of 92 lakh beneficiaries due to eKYC failure

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

लाडकी बहीण योजनेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या योजनेतून आतापर्यंत ९२ लाख लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे.पडताळणी प्रक्रियेनंतर दर दहापैकी सुमारे चार लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले. एकूण ९२ लाखांहून अधिक महिलांची नावे या योजनेच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत.

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