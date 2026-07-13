Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना मोठा धक्का ! ९२ लाख महिलांची नावे वगळली; 'ही' मोठी कारणे आली समोर

लाडकी बहीण योजनेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या योजनेतून आतापर्यंत ९२ लाख लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे.पडताळणी प्रक्रियेनंतर दर दहापैकी सुमारे चार लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले. एकूण ९२ लाखांहून अधिक महिलांची नावे या योजनेच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. .नेमकी कोणती कारणे? पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. बहुतांश लाभार्थ्यांना वगळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी ईकेवायसी(eKYC) प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. याव्यतिरिक्त, पात्रतेच्या निकषांबाबत खालील त्रुटी आढळून आल्या: .सुमारे १६ लाख लाभार्थी अशा कुटुंबांमधील होते ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते. असे आढळून आले की ४,४२,००० लाभार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी सेवेत कार्यरत होते, जे योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. .सुमारे ३,६०,००० महिला आधीच ‘संजय गांधी निराधार योजने’चा लाभ घेत होत्या. सुमारे १,८०,००० लाभार्थी वयोमर्यादेच्या बाहेर (६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे) होते आणि २,५०,००० प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य लाभाचा दावा करत होते..Ladki Bahin Yojana Scam : लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा घेतलेल्या लाभार्थ्यांकडून सरकार वसूल करणार रक्कम; जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश.सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, ज्या लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले, त्यांना पैसे देणे थांबवण्यापूर्वीच सुमारे १४,००० कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला होता. एका इंग्रजी वृत्तपत्रातील रिपोर्टनुसार, ज्यांचा लाभ थांबवण्यात आला, त्यांना सरासरी सुमारे दहा महिन्यांपर्यंत आर्थिक मदत मिळाली होती. .पीटीआयच्या वृत्तानुसार, विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या ‘राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवाल २०२४-२५’ मध्ये नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (CAG) या योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालात नमूद केले आहे की, महिला व बालविकास विभागाने २९,६९३ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ३३,२३७ कोटी रुपये खर्च केले; याचा अर्थ कोणत्याही वैध समर्थनाशिवाय ३,५४१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.