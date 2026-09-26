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Ladki Bahin Yojana August 2026 Installment GR : लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट हप्त्याचा GR आला; खात्यात 1,500 जमा होणार की 3,000 शासन निर्णयात नेमकं काय?

Ladki Bahin Yojana August Payment Update : लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट २०२६ हप्त्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, प्रत्येक महिलेला ३,००० मिळणार असल्याची पुष्टी GR मध्ये नाही.
Ladki Bahin Yojana 3,000 Installment News

Ladki Bahin Yojana 3,000 Installment News

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Ladki Bahin Yojana August 2026 Installment : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आलीये. ऑगस्ट २०२६ महिन्याच्या आर्थिक लाभासाठी निधी वितरणाला शासनाने मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली (Ladki Bahin Yojana ₹3,000 Installment News) आहे. त्यामुळे ऑगस्टचा रखडलेला हप्ता मिळण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग येण्याची शक्यता आहे.

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