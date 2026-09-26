Ladki Bahin Yojana August 2026 Installment GR : लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट हप्त्याचा GR आला; खात्यात 1,500 जमा होणार की 3,000 शासन निर्णयात नेमकं काय?

Ladki Bahin Yojana August 2026 Installment : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आलीये. ऑगस्ट २०२६ महिन्याच्या आर्थिक लाभासाठी निधी वितरणाला शासनाने मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली (Ladki Bahin Yojana ₹3,000 Installment News) आहे. त्यामुळे ऑगस्टचा रखडलेला हप्ता मिळण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग येण्याची शक्यता आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अनुसूचित जाती घटकांतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांसाठी ३३९.१४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. हा निधी ऑगस्ट २०२६ च्या आर्थिक लाभासाठी असल्याचे शासन निर्णयात (GR) नमूद करण्यात आले आहे..3,000 च्या हप्त्याबाबत काय स्पष्टता?या शासन निर्णयानंतर लाभार्थी महिलांना ऑगस्ट महिन्यात 3,000 मिळणार का? याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, उपलब्ध GR मध्ये प्रत्येक लाभार्थी महिलेच्या खात्यात थेट ३,००० रुपये जमा केले जातील, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केवळ या शासन निर्णयाच्या आधारे प्रत्येक महिलेला ३,००० रुपयांचा हप्ता मिळणार असल्याचे निश्चितपणे म्हणता येत नाही..Ladki Bahin Yojana Latest Update : 1 कोटी 66 लाख महिलांची प्रतीक्षा संपणार! लाडकी बहीण योजनेचा ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार.3,000 कोटींची तरतूद म्हणजे 3,000 चा हप्ता नाहीGR मध्ये ३,००० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा उल्लेख आहे. मात्र, ही रक्कम प्रत्येक लाभार्थी महिलेला मिळणारा वैयक्तिक हप्ता नसून, योजनेसाठी संपूर्ण आर्थिक वर्षात करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. त्यामुळे ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद आणि प्रत्येक लाभार्थी महिलेला मिळणारे ३,००० रुपये या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत..नियमित हप्ता 1,500; अंतिम रकमेबाबत प्रतीक्षामुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत नियमित मासिक आर्थिक लाभ १,५०० रुपये आहे. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता नेमका किती मिळणार, याकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, संबंधित GR मध्ये मंजूर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्येक लाभार्थीच्या खात्यात जमा होणारी अंतिम रक्कम स्वतंत्रपणे स्पष्ट करण्यात आलेली नाही..₹1500 Installment Payment Update : लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! 'या' तारखेनंतर खात्यात जमा होणार ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये; 1 कोटी 66 लाख महिलांना मिळणार लाभ.ऑगस्टचा हप्ता कधी जमा होणार?ऑगस्ट २०२६ च्या आर्थिक लाभासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या GR वरून ३,००० रुपयांचा हप्ता मिळणार असल्याची अधिकृत पुष्टी होत नाही. त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी ३,००० रुपयांचा हप्ता निश्चित असल्याचे समजू नये. अंतिम जमा होणारी रक्कम आणि हप्ता खात्यात जमा होण्याची तारीख याबाबतची अधिकृत माहिती शासनाकडून किंवा संबंधित विभागाकडून स्पष्ट झाल्यानंतरच निश्चित माहिती मानता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.