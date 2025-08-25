महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana : ऑगस्ट महिना संपायला ६ दिवस बाकी... लाडक्या बहिणीचा हप्ता कधी जमा होणार?

Ladki Bahin Yojana August Installment Update : ऑगस्ट महिना संपायला आता फक्त सहा दिवस उरले आहेत, तरीही हप्ता जमा झालेला नाही. त्यामुळे मागील काही महिन्यांप्रमाणे यावेळीही हप्ता लांबणीवर पडणार का, असा प्रश्न महिलांना पडला आहे.
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin YojanaESAKAL
Shubham Banubakode
Updated on

When will Ladki Bahin August installment be credited : लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता अद्याप महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. त्यामुळे हा हप्ता कधी जमा होईल, याची वाट महिला पाहत आहेत. यासंदर्भात सध्या विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
marathi
schemes
Ladki Bahin Yojana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com