Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणीचा ऑगस्टचा हप्ता खात्यात जमा झाला की नाही, कसं तपासायचं? वाचा...

Good news for Ladki Bahin Yojana beneficiaries : गेल्या काही दिवसांपासून लाडक्या बहिणींचा ऑगस्टचा हप्ता कधी येईल याकडे सर्वाचं लागलं होतं. संपूर्ण महिला गेला तरी ऑगस्ट महिन्याची पैसे खात्यात जमा झाले नव्हते, त्यामुळे हे पैसे मिळणार की नाही, असा संभ्रम महिलांच्या मनात निर्माण झाला होता. मात्र, आता लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता येण्यास सुरुवात झाली आहे. .आदिती तटकरे यांनी दिली माहिती...यासंदर्भात स्वत: महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माहिती दिली. सोशल मीडियावर पोस्ट करत आदिती तटकरे यांनी सांगितलं की, लाडक्या बहिणीचा ऑगस्टचा हप्ता जमा करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्यासाठी एकूण ३४४ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता लाभार्थी महिलांना प्रत्येकी १५०० रुपये दिले जाणार आहेत..Ladki Bahin Yojana: १५०० नव्हे ३००० येणार? लाडक्या बहिणींना ऑगस्टचा हप्ता लवकरच मिळणार; आदिती तटकरेंकडून मोठी अपडेट.महिलांच्या खात्यात पैसे जमा...महत्त्वाचे म्हणजे काही महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले असून उर्वरित पात्र महिलांच्या खात्यात लवकरच पैसे जमा केले जाणार आहे. कालपासून पैसे जमा होण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे महिलांनी त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले की नाही, हे तपासावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे..पैसे आले की नाही कसं तपासावं?लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पैसे जमा झाले की नाही हे तुम्ही ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने चेक करु शकता. तुम्ही ऑनलाइन पद्धतीने बँकेच्या अॅपवर जाऊन पैसे आले की नाही हे चेक करु शकतात. तसेच ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्रीमध्ये जाऊन बघा की तुम्हाला पैसे आलेत की नाही. याचसोबत तुम्हाला पैसे आलेत की नाही याचा मेसेज येईल. त्यावरुनदेखील तुमच्या लक्षात येईल, पैसे आलेत की नाही..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींसाठी आनंदवार्ता! ऑगस्ट महिन्याचे पैसे खात्यात जमा होण्यास सुरूवात, पण किती येणार?.तुम्ही ऑफलाइन पद्धतीने बँकेत जाऊनदेखील तुमचा बॅलेंस चेक करु शकतात. याचसोबत पासबुकवर एन्ट्री करुन घेऊ शकतात. यातदेखील शेवटच्या ट्रान्झॅक्शनची माहिती मिळेल. त्यामुळे खात्यात पैसे जमा झाले की नाही आणि खात्यात एकूण किती पैसे आहेत याची माहिती मिळेल.