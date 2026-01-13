Ladki Bahin Yojana: राजकीय खेळी की प्रशासनाची चूक? निवडणूक आयोगाचा आदेश धाब्यावर! ‘लाडकी बहीण’चे पैसे खात्यात जमा होण्यास सुरुवात

मुंबई : महापालिका निवडणुकीसाठी लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला 'लाडकी बहिण' योजनेचा जानेवारीचा हप्ता आगाऊ देण्यापासून रोखले होते. .आयोगाच्या या निर्णयानंतर लाडकी बहिणींंना डिसेंबरचा हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी त्यांना जानेवारीच्या हप्त्याची वाट पहावी लागेल. यावर आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. डिसेंबरचा हफ्ता खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे आता निवडणुकीआधी महायुती सरकारने पुन्हा एकदा राजकीय खेळी खेळल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..BJP Protest: शिवसेना-भाजप मारामारी प्रकरण तापलं! डोंबिवलीतील राड्यानंतर भाजपकडून मुक मोर्चा .प्रत्यक्षात, बातमीत असा दावा करण्यात आला होता की योजनेच्या लाभार्थ्यांना मकर संक्रांतीपूर्वी त्यांच्या बँक खात्यात डिसेंबर आणि जानेवारीचे हप्ते एकत्रितपणे ३००० रुपये मिळतील. यावर अनेक तक्रारी आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले. राज्य निवडणूक आयोगाने रविवारी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना पत्र पाठवून माध्यमांमधील वृत्तांबाबत आणि निवडणुकीच्या अगदी आधी दोन महिन्यांचे हप्ते एकाच वेळी देण्याचा सरकारचा हेतू आहे का, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. सोमवारी त्यांनी उत्तर मागितले..मुख्य सचिवांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहितेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एकत्रित सूचना जारी केल्या होत्या. .या संदर्भात जारी केलेल्या निवेदनानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, 'लाडकी बहिण' योजनेअंतर्गत नियमित किंवा प्रलंबित हप्ते भरता येतील, परंतु आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत कोणतेही आगाऊ पैसे स्वीकारले जाणार नाहीत असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे..Dombivli: डोंबिवलीत रक्तरंजित राडा! भाजपच्या महिला उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला, शिंदे गटाच्या उमेदवारांसह 8 जणांवर गुन्हा दाखल .या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी सुरू झालेली विकास कामे आणि कल्याणकारी योजना आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत सुरू राहू शकतात. मात्र आता पैसे येत असल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.