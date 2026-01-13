महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: राजकीय खेळी की प्रशासनाची चूक? निवडणूक आयोगाचा आदेश धाब्यावर! ‘लाडकी बहीण’चे पैसे खात्यात जमा होण्यास सुरुवात

Election Commission Decision: राज्य निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेमुळे 'लाडकी बहिण' योजनेचा हप्ता देण्यापासून रोखले होते. मात्र लाभार्थींंच्या खात्यात लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबर महिन्याचा हप्ता येण्यास सुरुवात झाली आहे.
Ladki Bahin Yojana December Installment

Ladki Bahin Yojana December Installment

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महापालिका निवडणुकीसाठी लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला 'लाडकी बहिण' योजनेचा जानेवारीचा हप्ता आगाऊ देण्यापासून रोखले होते.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
Election Commission
Election Commision Of india
Ladki Bahin Yojana
Mahayuti
Ladki Bahin Scheme

Related Stories

No stories found.