Ladki Bahin Yojana: eKYC नाही तर दिवाळीचा हप्ता मिळणार नाही? लाडक्या बहिणींची चिंता मिटली, महत्त्वाची अपडेट वाचा

Ladki Bahin Yojana eKYC Update: Government Clarifies on Diwali Payment and Technical Issues | लाडकी बहीण योजनेत eKYC अडचणींवर उपाययोजना सुरू आहेत, दिवाळीचा हप्ता मिळणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Sandip Kapde
Updated on

‘लाडकी बहीण योजना’ आता eKYC च्या कचाट्यात अडकली आहे. रात्रभर जागून लाडक्या बहिणी eKYC करत आहेत. मात्र OTP एररची अडचण अजूनही मिटलेली नाही. महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी या तांत्रिक अडचणीवर काम सुरू असल्याचे सांगितले आहे.

