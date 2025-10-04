महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana : e-KYC करताना OTP येत नसल्याची तक्रार, मंत्री आदिती तटकरेंनी दिली महत्त्वाची माहिती...

Ladki Bahin Yojana e-KYC OTP Error : लाडकी बहीण योजनेची केवायसी करत असताना ओटीपी येत नसल्याची तक्रार काही महिलांनी केली आहे. यासंदर्भात मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

गेल्या वर्षी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत महिलांना प्रतिमहिना १५०० रुपये देण्याचं सरकारने जाहीर केलं होतं. महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र आता अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतला असल्याचं आता पुढे आले आहे. त्यामुळे सरकारने लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे.

