महाराष्ट्र बातम्या

लाडक्या बहि‍णींसाठी मोठी बातमी! ई केवायसी न झाल्याने हफ्ता न मिळाला नाही? राज्य सरकारच्या प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना

Ladki Bahin Yojana EKYC ई केवायसीमधील त्रुटींमुळे ज्या लाडक्या बहिणींना लाभ मिळालेला नाही त्यांची पडताळणी प्रत्यक्ष करण्याच्या सूचना मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
Ladki Bahin

Ladki Bahin

sakal 

सूरज यादव
Updated on

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना ई केवायसी न केल्यानं गेल्या महिन्यात हफ्ता मिळू शकलेला नाही. आता त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ई केवायसी करताना काही कारणास्तव चुका झाल्या आहेत अशा ठिकाणी पडताळणी करावी. अंगणवाडी सेविकांमार्फत ही पडताळणी प्रत्यक्ष करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
shivsena
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Scheme

Related Stories

No stories found.