Ladki Bahin Yojana: तब्बल ४ लाख बोगस लाडक्या बहिणींनी सरकारला लावला चुना, पडताळणीत धक्कादायक बाब उघड; नेमकं काय घडलं ?

Summaryचार लाख महिलांनी खोटे पत्ते देऊन लाडकी बहीण योजनेतून निधी लाटल्याचे उघड झाले.आतापर्यंत २६ लाखांहून अधिक अर्ज बाद झाले असून अंगणवाडी सेविकांकडून पडताळणी सुरु आहे.नवीन नियमांनुसार एकाच घरातील वेगवेगळ्या रेशन कार्डवर असणाऱ्या महिलांनाही लाभ मिळणार आहे..Ladki Bahin Yojana Fraud Exposed : लाडकी बहिण योजना लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. या योजनेत अनेक महिलांनी निकष पूर्ण न करता या योजेनेच पैसे लाटल्याचे समोर आले असतानाचा आता आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आता ४ लाख महिलांनी बोगस पत्ते देऊन पैसे लाटल्याचे पडताळणीत समोर आले आहे. . आतापर्यंत या योजनेतून २६ लाख ३४ हजार महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहे. या महिलांची अंगणवाडी सेविकांद्वारे पडताळणी सुरु आहे. दरम्यान, या योजनेत अनेक महिलांनी बोगस पत्ते दिल्याचे समोर आले आहे. .जेव्हा अंगणवाडी सेविका पडताळणीसाठी या महिला लाभार्थ्यांच्या घरी पडताळणीसाठी गेल्या तेव्हा त्या ठिकाणी कोणीच नव्हते. त्या पत्त्यांवर कोणतेही घर देखील नव्हते. त्यामुळे अनेक महिलांनी तर आपल्या घराचाच पत्ता खोटा दिल्याची बाब समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. राज्यातील जवळपास ४ लाखांपेक्षा जास्त महिला या त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर सापडल्याच नाहीत. या महिलांनी चुकीची माहिती देऊन सरकारची फसवणूक केली आहे. आता महिलांचे अर्ज आता बद करण्यात आल्याचे कळते. .याआधी काही सरकारी कर्मचारी महिलांनी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले होते तर आता ४ लाखांपेक्षा जास्त महिलांनी खोटे पत्ते देऊन मोठा निधी लाटल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातील साडेदहा हजार महिलांनी चुकीचे पत्ते दिले आहेत. या ठिकाणी अंगणवाडी सेविकांनी भेट दिली तेव्हा त्या ठिकाणी महिला आढळून आल्या नाहीत. .महत्त्वाचा निर्णयदरम्यान राज्य शासनाने या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी महिलांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या आधी एका रेशन कार्डवर फक्त दोनच महिला लाभ घेऊ शकत होत्या. आता जर तुमचे रेशन कार्ड वेगळे असेल तर तुम्हाला योजनेचा लाभ मिळणार आहे. लाडकी बहीण योजनेत आता जर एकाच घरातील महिलांचे वेगवेगळे रेशन कार्ड असेल तर त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे..FAQsप्रश्न 1: लाडकी बहीण योजनेत बोगस अर्ज किती आढळले?👉 सुमारे ४ लाख महिलांनी खोटे पत्ते देऊन अर्ज केले.प्रश्न 2: या योजनेतील एकूण किती अर्ज रद्द झाले आहेत?👉 आतापर्यंत २६ लाख ३४ हजार अर्ज बाद झाले आहेत.प्रश्न 3: पडताळणी कोण करत आहे?👉 अंगणवाडी सेविका घरभेट देऊन पडताळणी करत आहेत.प्रश्न 4: आता एकाच घरातील अनेक महिलांना लाभ मिळणार का?👉 होय, जर त्यांचे वेगळे रेशन कार्ड असेल तर लाभ मिळणार आहे.प्रश्न 5: सर्वाधिक बोगस पत्ते कोणत्या जिल्ह्यात आढळले?👉 सोलापूर जिल्ह्यात साडेदहा हजार बोगस पत्ते आढळले.