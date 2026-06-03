Ladki Bahin Yojana : अपात्र लाडक्या बहिणींवर सरकारने आतापर्यंत किती रुपये खर्च केले? या पैशातून करता आली असती 'ही' मोठी कामे

लाडकी बहीण योजनेत जवळपास ८१ लाख महिला अपात्र ठरल्याचं पुढे आले आहे. त्यामुळे सरकारला जवळपास २४ हजार ३०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. त्यानंतर आता विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. खरं तर निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने घाईगडबडीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली होती. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. .ना सत्ताधाऱ्यांना खंत, ना विरोधक आक्रमकआकडेवारी नुसार, पडताळणीत सुमारे दोन कोटी ४७ लाख लाभार्थींपैकी तब्बल ८१ लाख लाभार्थी अपात्र असल्याचे उघड आले आहे. यामुळे सुमारे २४ हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी अपात्र लोकांच्या हाती गेला आहे. हा पैसा वसूल करणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र, याबाबत ना सत्ताधाऱ्यांना खंत, ना विरोधक आक्रमक आहेत..Ladki Bahin Yojana : अपात्र लाडक्या बहिणींना माफी पण १४ हजार पुरुष लाभार्थ्यांकडून वसुली करणार, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठणकावले.राज्यावर किती कर्ज?करदात्यांचा पैसा राजकीय फायद्यासाठी वापरून ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ हेच सरकारने दाखवून दिले आहे. २०२६-१७ च्या सुधारित अंदाजानुसार राज्याची महसुली तूट ३६ हजार ५४ कोटी रुपये इतकी आहे. तसेच राज्यावर ११ लाख कोटींचं कर्ज आहे. या कर्जाच्या व्याजापोटी सरकारला ५६ हजार ७२७ कोटी रुपयांचा भूर्दंड बसतो आहे. अशावेळी या पैशांत महसूली तूट कमी करता आली असती असं तज्ज्ञांचं मत आहे..या निधीतून काय करता आले असते?या निधीतून काही गावांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करता आला असता, किंवा मोठ्या प्रमाणावर शेततळी, कालवे, सिंचन व्यवस्था उभारता आली असती. तसेच ग्रामीण रस्ते व पूल बाधता आले असते, जिल्हा आणि तालुका रुग्णालयांमध्ये विविध सुविधा उपलब्ध करून देता आल्या असत्या, प्रत्येक जिल्ह्यात आधुनिक निवासी शाळा, डिजिटल वर्गखोल्या आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती निधी देता आला असता..Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेत मोठी कारवाई! अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेणार?; फडणवीसांची माहिती.अर्थतज्ज्ञ काय म्हणतात?यासंदर्भात बोलताना, महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली, तेव्हा अर्जदारांची नीट छाननी केली नाही. किंबहुना महिला व बालकल्याण खात्याला फार चिकित्सा करू नका, असेच सांगण्यात आले होते, याचे कारण सत्ताधाऱ्यांना मते मिळवायची होती. आता त्या वाटपातील ८१ लाख लाभार्थी अपात्र असल्याचे आढळून आले. याचाच अर्थ करदात्यांचे २४ हजार कोटी अपात्र व्यक्तींच्या खिशात गेले. महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) सूचना केल्यानंतर सरकारने छाननी केली, अशी प्रतिक्रिया अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक नीरज हातेकर यांनी दिली. तसेच हे पैसे वसूल कसे करणार? ते शक्यच नाही. एकीकडे शासकीय कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, यांचे वेतन देण्यात विलंब होतो आणि दुसरीकडे मतांच्या खरेदीसाठी पैसे उधळले जातात. मतदारांनीच याचा जाब विचारायला हवा, असंही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.