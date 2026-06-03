महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana : अपात्र लाडक्या बहिणींवर सरकारने आतापर्यंत किती रुपये खर्च केले? या पैशातून करता आली असती 'ही' मोठी कामे

How much money was spent on ineligible Ladki Bahin beneficiaries : खरं तर निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने घाईगडबडीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली होती. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

esakal

Shubham Banubakode
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लाडकी बहीण योजनेत जवळपास ८१ लाख महिला अपात्र ठरल्याचं पुढे आले आहे. त्यामुळे सरकारला जवळपास २४ हजार ३०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. त्यानंतर आता विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. खरं तर निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने घाईगडबडीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली होती. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.

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Lek Ladki Yojana
Ladki Bahin Scheme