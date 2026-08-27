Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर मोठा दिलासा! लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात, तुम्हाला पैसे मिळाले का? 'असा' चेक करा बँक बॅलन्स

Ladki Bahin Yojana July Installment : राज्यातील लाखो महिलांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जुलै महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मिळणाऱ्या या आर्थिक मदतीमुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..मंगळवारपासून (ता. २५) अनेक पात्र महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये योजनेची रक्कम DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जात आहे. काही लाभार्थी महिलांना त्यांच्या मोबाईलवर बँकेकडून पैसे जमा झाल्याचे संदेशही प्राप्त झाले आहेत. मात्र, सर्व महिलांच्या खात्यात एकाच वेळी रक्कम जमा होणार नसून, तांत्रिक प्रक्रियेनुसार पुढील काही दिवसांत टप्प्याटप्प्याने निधी वर्ग करण्यात येणार आहे..१ कोटी ६६ लाख महिलांना मिळणार लाभया हप्त्याचा लाभ राज्यातील सुमारे १ कोटी ६६ लाख पात्र महिलांना मिळणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे योजनेच्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या महिलांनी आपल्या बँक खात्याचा बॅलन्स तपासावा. मोबाईल बँकिंग, UPI अॅप, एटीएम किंवा बँकेच्या अधिकृत माध्यमातून खात्यात रक्कम जमा झाली आहे की नाही, हे तपासता येणार आहे..Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाला लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळणार? 24 ते 48 तासांत खात्यात जमा होणार पैसे; सामाजिक न्याय विभागाचा 344 कोटींचा वळवला निधी!.e-KYC आणि अर्जांची छाननीदरम्यान, योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यासाठी सरकारकडून अर्जांची छाननी तसेच e-KYC प्रक्रिया करण्यात आली आहे. या पडताळणीदरम्यान अनेक महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सध्या योजनेच्या अटी व नियमांनुसार पात्र ठरणाऱ्या महिलांनाच हप्त्याचा लाभ दिला जात आहे..MPSC Recruitment 2026 : MPSC चा मोठा निर्णय! औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द; पोलिसांच्या चौकशीनंतर फेरपरीक्षेची घोषणा, उमेदवारांना पुन्हा द्यावी लागणार परीक्षा!.पैसे जमा झाले नसतील तर घाबरू नकाकाही लाभार्थी महिलांच्या खात्यात अद्याप १,५०० रुपये जमा झाले नसतील, तर त्यांनी लगेच चिंता करण्याची गरज नाही. निधी हस्तांतरणाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू असल्याने पुढील काही दिवसांत रक्कम खात्यात जमा होऊ शकते. मात्र, लाभार्थींनी बँक खाते आधारशी लिंक आहे का आणि e-KYC पूर्ण झाले आहे का, याची खात्री करून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पात्र महिलांनी आपला बँक बॅलन्स तपासून घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.