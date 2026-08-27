महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर मोठा दिलासा! लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात, तुम्हाला पैसे मिळाले का? 'असा' चेक करा बँक बॅलन्स

Ladki Bahin Yojana July Installment Update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै महिन्याच्या १५०० रुपयांच्या हप्त्याचे वितरण सुरू झाले आहे. पात्र महिलांच्या खात्यात DBTद्वारे रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा होत असून e-KYC आणि आधार लिंकिंग महत्त्वाचे आहे.
Ladki Bahin Yojana latest update

Ladki Bahin Yojana latest update

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Ladki Bahin Yojana July Installment : राज्यातील लाखो महिलांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जुलै महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मिळणाऱ्या या आर्थिक मदतीमुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Maharashtra Government
Bank account
Woman
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Scheme
Ladki Bahin scheme benefits
Ladki Bahin E-KYC process
Marathi News Esakal
www.esakal.com