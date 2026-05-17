Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना मार्च, एप्रिलचा हप्ता जमा झाला नाही, काळजी नसावी! कधी जमा होणार असे करा चेक?

Maharashtra Ladki Bahin scheme update : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत मार्च आणि एप्रिल महिन्यांचे हप्ते लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १५०० रुपयांप्रमाणे एकूण ३००० रुपये जमा झाले असून, काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात अद्याप रक्कम जमा न झाल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे आपला हप्ता बंद झाला आहे का, अशी शंका अनेक महिलांच्या मनात निर्माण झाली आहे. मात्र, लाभार्थी महिलांना घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने अर्जाची स्थिती तपासता येणार आहे..मार्च महिन्याचा हप्ता काही कारणांमुळे रखडला होता. त्यामुळे आता मार्च आणि एप्रिलचे दोन्ही हप्ते एकत्र दिले जात आहेत. मात्र, अनेक महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा न होण्यामागे विविध कारणे असू शकतात.योजनेअंतर्गत सरकारने काही पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबातील केवळ एका महिलेलाच या योजनेचा लाभ मिळतो. तसेच सरकारी सेवेत असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही..याशिवाय आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नसणे, केवायसी पूर्ण न करणे किंवा अर्जातील माहिती अपूर्ण असणे, ही लाभ बंद होण्याची प्रमुख कारणे ठरू शकतात. विशेष म्हणजे, केवायसी अनिवार्य करण्यात आल्याने ज्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, अशा महिलांचा लाभ थांबविण्यात आला आहे. त्यामुळे लाभार्थींनी तातडीने आपली कागदपत्रे आणि अर्जाची स्थिती तपासून आवश्यक पूर्तता करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Ladaki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून आदिती तटकरेंच्या मनातलं आलं बाहेर..., बनावट लाभार्थींचा आकडाही आणणार समोर.अशा प्रकारे चेक करा स्टेट्स (Ladki Bahin Yojana Status Check Online)तुम्हाला सर्वात आधी ladakibahin.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर जायचे आहे.यानंतर तुम्हाला अर्जदार लॉग इन पर्यायावर क्लिक करायचे आहे.यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर आणि पासवर्ड टाका. पासवर्ड पुन्हा जनरेट करता येतो.यानंतर लाभार्थी यादी किंवा अर्जाची स्थितीवर क्लिक करा. यानंतर आधार नंबर आणि अर्ज क्रमांक टाकावा लागेल.यानंतर तुम्हाला पैसे मिळणार की नाही हे तुम्हाला कळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.