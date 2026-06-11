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Ladki Bahin Yojana May Installment : लाडक्या बहिणींसाठी मे महिन्याच्या हप्त्याची तारीख ठरली; शासन निर्णय जारी

Government Resolution Issued : लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी मे महिन्याच्या हप्त्याबाबत महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. शासनाने यासाठी अधिकृत निर्णय जारी केला असून लवकरच रक्कम खात्यात जमा होणार आहे.
Ladki Bahin Yojana Update

Ladki Bahin Yojana May Installment date

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ladki Bahin Yojana Payment Update : राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यात मे महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता १२ ते १५ जूनदरम्यान जमा होण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या शेवगाव-पाथर्डी मतदारसंघाच्या आमदार मोनिका राजळे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे ही माहिती दिली आहे.

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