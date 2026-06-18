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Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींच्या खात्यात 'मे' चा हप्ता जमा, पण 'या' दीड लाख महिला राहणार वंचित; नेमकं काय घडलं?

Maharashtra Scheme Fraud : १६ जूनपासून लाडक्या बहिणी योजनेचा मे महिन्याचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली. नाशिक जिल्ह्यात पात्रतेच्या तपासणीत मोठा गैरप्रकार उघड झाला. सुमारे दीड लाख महिलांना अपात्र ठरवून त्यांचा लाभ थांबवण्यात आला
Ladki Bahin Yojana Update

Ladki Bahin Yojana

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Impact of Verification on Total Beneficiary Count in Nashik : राज्यातील लाडक्या बहिणी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात १६ जूनपासून मे महिन्याचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली असतानाच, नाशिक जिल्ह्यात पात्रतेच्या तपासणीत मोठा घोटाळा समोर आला आहे. प्रशासनाने केलेल्या सखोल पडताळणीत सुमारे दीड लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले असून, त्यांना योजनेचा आर्थिक लाभ थांबवण्यात आला आहे.

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