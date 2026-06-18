Impact of Verification on Total Beneficiary Count in Nashik : राज्यातील लाडक्या बहिणी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात १६ जूनपासून मे महिन्याचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली असतानाच, नाशिक जिल्ह्यात पात्रतेच्या तपासणीत मोठा घोटाळा समोर आला आहे. प्रशासनाने केलेल्या सखोल पडताळणीत सुमारे दीड लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले असून, त्यांना योजनेचा आर्थिक लाभ थांबवण्यात आला आहे. .प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेचा लाभ केवळ शासनाने निश्चित केलेल्या सर्व अटी व निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलांनाच देण्यात येतो. यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात विशेष पडताळणी मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान ई-केवायसी, कागदपत्रांची तपासणी आणि विविध निकषांची छाननी करण्यात आली..Ladki Bahin Yojana May Installment : लाडक्या बहिणींसाठी मे महिन्याच्या हप्त्याची तारीख ठरली; शासन निर्णय जारी.अपात्रतेच्या प्रमुख कारणे मोठ्या संख्येने महिलांच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले. योजनेच्या नियमांनुसार या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना लाभ मिळू शकत नाही.अनेक अर्जांमध्ये महाराष्ट्र रहिवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक पासबुक, उत्पन्नाचा दाखला आणि जन्मदाखला यासारखी आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण किंवा गहाळ होती.काही प्रकरणांमध्ये अर्जदारांच्या नावात, जन्मतारखेत आणि बँक खात्याच्या तपशिलात विसंगती आढळल्या.जिल्ह्यात योजना सुरू झाल्यापासून सुमारे १४ ते १५ लाख महिलांनी अर्ज केले होते. मात्र, पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे..FAQs प्र.1: लाडक्या बहिणी योजनेचा हप्ता कधी जमा झाला? उ. १६ जूनपासून मे महिन्याचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली.प्र.2: किती महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले? ( उ. सुमारे 1.5 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले.प्र.3: अपात्रतेचे मुख्य कारण काय होते? उ. उत्पन्न मर्यादा ओलांडणे, अपूर्ण कागदपत्रे आणि माहितीतील विसंगती.प्र.4: उत्पन्नाची मर्यादा किती आहे? उ. वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त नसावे.प्र.5: कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत? उ. आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, उत्पन्नाचा दाखला आणि जन्मदाखला.प्र.6: पडताळणी कशी करण्यात आली? उ. ई-केवायसी, कागदपत्र तपासणी आणि निकषांनुसार सखोल छाननी करून पडताळणी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.