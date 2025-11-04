महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bhin Yojana : लाडक्या बहि‍णींसाठी आनंदाची बातमी ! आजपासून खात्यात जमा होणार 'इतके' पैसे

Ladki Bhin Yojana : महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी याची माहिती ‘एक्स’ पोस्टद्वारे दिली आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात सन्मान निधी जमा केला जाणार आहे.
Maharashtra Women and Child Development Minister Aditi Tatkare announced that October installment payments under the Ladki Bahin Yojana will start crediting from November 4, 2024. Beneficiaries must complete E-KYC by November 19.

Yashwant Kshirsagar
Summary

  1. योजनेत ई-केवायसी प्रक्रिया १८ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

  2. तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन ई-केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.

  3. १९ नोव्हेंबरपर्यंत ई-केवायसी करणे सर्व लाभार्थ्यांसाठी बंधनकारक आहे.

लाडकी बहिण योजनेसाठी ई केवायसी बंधनकारक करण्यात आल्याने यावेळचा हप्ता कधी मिळणार याकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले होते, पण आता याची प्रतिक्षा संपली आहे. ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता आजपासून ( ४ नोव्हेंबर) लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. याबाबत महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी 'एक्स'वर माहिती दिली आहे.

