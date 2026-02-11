राज्यातील लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. जानेवारीचा हप्ता अद्याप जमा झालेला नाही, अनेक महिलांच्या खात्यात डिसेंबर २०२५ पासून पैसे रखडले आहेत. हे पैसे लवकरच महिलांच्या खात्यात जमा केले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या चुका, जसे की चुकीचे पर्याय निवडणे किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे लाभार्थींचे हप्ते रोखले गेले असल्याची माहिती आहे. .रखडलेले हप्ते एकत्र मिळणार?एकदा e-KYC दुरुस्ती आणि पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबर २०२५, जानेवारी २०२६ आणि फेब्रुवारी २०२६ (किंवा मार्चपर्यंत) चे हप्ते (प्रति महिना ₹१,५००) एकत्रित (उदा. ₹४,५०० किंवा ₹ ६०००) जमा होण्याची शक्यता आहे, . मात्र, याबाबत अधिकृत तारीख अजून जाहीर झालेली नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे (जसे की महानगरपालिका निवडणुका) विलंब झाला होता, पण आता DBT द्वारे पेमेंट सुरू होण्याची अपेक्षा आहे..लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी! ई केवायसी न झाल्याने हफ्ता न मिळाला नाही? राज्य सरकारच्या प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना.ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी मुदतवाढ महाराष्ट्र सरकारने ई-केवायसीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबत स्पष्ट केले आहे की, ज्या लाभार्थ्यांनी e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडला किंवा त्रुटी झाली, त्यांना ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन दुरुस्ती करता येईल. ही शेवटची संधी आहे – त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही..कशी कराल ई -केवायसी दुरुस्ती? त्वरित ladakibahin.maharashtra.gov.in वर जा.ई-केवायसी सेक्शनमध्ये लॉगिन करा (आधार/मोबाइल नंबर वापरा).चुकीची माहिती (उदा. कुटुंबातील सरकारी नोकरी, उत्पन्न इ.) दुरुस्त करा.आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.दुरुस्तीनंतर तालुका स्तरावरील समितीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर रखडलेले पैसे जमा होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.