Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींची दिवाळी होणार गोड! सप्टेंबरच्या हप्त्यासाठी 344 कोटींचा निधी मंजूर; 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार 1500 रुपये!

Ladki Bahin Yojana ₹1500 payment date : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याचे वितरण करण्यासाठी राज्य सरकारने ३४४.६२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी महिला व बालविकास विभागाला वितरित करण्यास मान्यता देण्यात (Ladki Bahin Yojana e-KYC update 2026) आली असून, वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र महिलांच्या बँक खात्यांत प्रत्येकी १,५०० रुपये जमा होणार आहेत. त्यामुळे दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींना हप्त्याची प्रतीक्षा संपण्याची आशा आहे..राज्य सरकारने यासंदर्भात शासन निर्णय काढला असून, मंजूर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीद्वारे महिला व बालविकास विभागाच्या प्रशासकीय विभागाच्या प्रधान सचिवांना वितरित केला जाणार आहे. निधी वितरणाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी महिलांच्या खात्यांत पैसे जमा होण्याचा मार्ग मोकळा होईल..ई-केवायसी अपूर्ण असलेल्या महिलांनाही दिलासा?लाडकी बहीण योजनेचा लाभ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे बंद झालेल्या महिलांसाठीही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ई-केवायसी अपूर्ण राहिल्याने लाभापासून वंचित झालेल्या सुमारे ८१ लाख महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे..या महिलांना पुन्हा दरमहा १,५०० रुपयांचा लाभ मिळावा, यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची तसेच बंद झालेले पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीवर सरकारकडून सकारात्मक आश्वासन मिळाल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. त्यामुळे लाभ बंद झालेल्या महिलांना पुन्हा योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकशेतकरी आणि विविध घटकांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अखिल भारतीय किसान सभेने अकोला ते मुंबई वाहन लाँग मार्च काढला होता. मंगळवारी (ता. २७) शहापूर येथे हा मार्च स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापूर्वी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत सुमारे दोन तास बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, दत्तात्रय भरणे तसेच विविध विभागांचे सचिव आणि पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत शेतकरी, महिला आणि अन्य घटकांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली..नमो शेतकरी योजनेच्या थकीत हप्त्यांबाबतही आश्वासनलाडकी बहीण योजनेबरोबरच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या थकीत दोन हप्त्यांचा प्रश्नही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. हे हप्ते लवकर वितरित करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आल्याची माहिती किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने दिली. याशिवाय दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानात वाढ करणे आणि पीक विम्याशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणे, अशा विविध मागण्यांवरही चर्चा झाली..दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबर हप्त्यासाठी निधी मंजूर झाल्याने पात्र महिलांचे लक्ष आता प्रत्यक्ष पैसे खात्यात जमा होण्याकडे लागले आहे. तसेच ई-केवायसी अपूर्ण राहिल्यामुळे लाभ बंद झालेल्या महिलांना पुन्हा लाभ मिळण्यासाठी सरकारकडून पुढे कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडेही लाभार्थी महिलांचे लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.