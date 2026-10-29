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Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींची दिवाळी होणार गोड! सप्टेंबरच्या हप्त्यासाठी 344 कोटींचा निधी मंजूर; 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार 1500 रुपये!

Ladki Bahin Yojana September Installment: ₹344.62 Crore Approved : लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबर हप्त्यासाठी राज्य सरकारने ३४४.६२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पात्र महिलांना १,५०० रुपये मिळणार आहेत.
Ladki Bahin Yojana e-KYC Update 2026

Ladki Bahin Yojana e-KYC Update 2026

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Ladki Bahin Yojana ₹1500 payment date : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याचे वितरण करण्यासाठी राज्य सरकारने ३४४.६२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी महिला व बालविकास विभागाला वितरित करण्यास मान्यता देण्यात (Ladki Bahin Yojana e-KYC update 2026) आली असून, वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र महिलांच्या बँक खात्यांत प्रत्येकी १,५०० रुपये जमा होणार आहेत. त्यामुळे दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहि‍णींना हप्त्याची प्रतीक्षा संपण्याची आशा आहे.

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