Ladki Bahin Yojana September Installment Update : लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट! सप्टेंबरचे पैसे कधी जमा होणार? जाणून घ्या संभाव्य तारीख

Ladki Bahin Yojana September Installment Update : राज्य सरकारकडून महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १,५०० रुपये जमा केले जातात. मात्र, सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता अद्याप जमा न झाल्याने महिलांमध्ये प्रतीक्षा वाढली आहे. नवरात्रोत्सव आणि दसरा संपल्यानंतरही पैसे खात्यात न आल्याने आता हा हप्ता कधी मिळणार, असा प्रश्न लाभार्थी महिलांकडून उपस्थित केला जात आहे..२५ ऑक्टोबरनंतर हप्ता जमा होण्याची शक्यतालाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याबाबत अद्याप सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली (Ladki Bahin September payment news) नाही. मात्र, २५ ऑक्टोबरनंतर लाभार्थी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होऊ शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दसऱ्यानंतर होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हप्त्याबाबत चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तथापि, हप्ता जमा होण्याची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही..सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरचे ३,००० रुपये एकत्र मिळणार?सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता रखडल्यामुळे आता ऑक्टोबर महिन्याचे पैसेही एकत्र मिळणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचे मिळून एकूण ३,००० रुपये खात्यात जमा होण्याची अपेक्षा काही लाभार्थी महिला व्यक्त करत आहेत..PM Kisan 24th Installment Date 2026 : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! पीएम किसानचा 24 वा हप्ता अडकणार? त्याआधी पटापट करून घ्या 'ही' 3 कामे, नाहीतर नाव होणार कट?.सणासुदीच्या काळात यापूर्वी काही वेळा हप्ते लवकर किंवा एकत्र दिले गेल्याने यंदाही सरकारकडून असा निर्णय घेतला जाईल का, याकडे महिलांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, दोन्ही महिन्यांचे हप्ते एकत्र देण्याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे ३,००० रुपये एकाच वेळी मिळतील, असे सध्या निश्चितपणे सांगता येणार नाही..लाभार्थी महिलांचे सरकारच्या निर्णयाकडे लक्षमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. घरखर्च, दैनंदिन गरजा आणि सणासुदीच्या खरेदीसाठी या रकमेचा महिलांना उपयोग होतो. त्यामुळे सप्टेंबरचा हप्ता रखडल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये प्रतीक्षा वाढली आहे..Ladki Bahin Yojana 2026 : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पुढच्या आठवड्यात जमा होणार 1500 रुपये? दिवाळीपूर्वी दोन महिन्यांचे 3000 रुपये मिळणार? महत्त्वाची अपडेट समोर....आता ऑक्टोबर महिना संपण्यासाठी काही दिवस शिल्लक असताना सप्टेंबरचा हप्ता कधी जमा होणार आणि ऑक्टोबरचे पैसेही त्यासोबत मिळणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. सरकारकडून अधिकृत घोषणा होईपर्यंत लाभार्थी महिलांना हप्त्याच्या तारखेसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.