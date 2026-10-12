महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana Payment Update : ...तर खात्यात जमा होणार एकत्र 3000 रुपये? लाडकी बहीण योजनेच्या नव्या अपडेटने वाढवली उत्सुकता, नवरात्रीत लाडक्या बहिणींची प्रतीक्षा संपणार?

Ladki Bahin Yojana September Installment Latest Update : लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरच्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. १५०० रुपये स्वतंत्र मिळणार की दोन्ही महिन्यांचे ३००० रुपये एकत्र जमा होणार, याबाबत अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.
Ladki Bahin Yojana September installment date 2026

Ladki Bahin Yojana September installment date 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Ladki Bahin Yojana October installment latest news : राज्यात नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली असून, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांचे लक्ष आता पुढील हप्त्याकडे लागले आहे. सप्टेंबर महिन्याचे १,५०० रुपये खात्यात कधी जमा होणार, तसेच ऑक्टोबरचा हप्ता कधी मिळणार, याबाबत महिलांमध्ये उत्सुकता आहे. दसऱ्यापूर्वी पैसे मिळणार की दिवाळीच्या आधी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन्ही महिन्यांचे मिळून ३,००० रुपये खात्यात जमा (Ladki Bahin Yojana next installment date 2026) होणार, याबाबत चर्चा सुरूये.

Loading content, please wait...
money
Maharashtra Government
Diwali
Dasara
Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Scheme
Ladki Bahin scheme benefits
Ladki Bahin E-KYC process
Ladki Bahin scheme impact
Marathi News Esakal
www.esakal.com