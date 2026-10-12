Ladki Bahin Yojana Payment Update : ...तर खात्यात जमा होणार एकत्र 3000 रुपये? लाडकी बहीण योजनेच्या नव्या अपडेटने वाढवली उत्सुकता, नवरात्रीत लाडक्या बहिणींची प्रतीक्षा संपणार?

Ladki Bahin Yojana October installment latest news : राज्यात नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली असून, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांचे लक्ष आता पुढील हप्त्याकडे लागले आहे. सप्टेंबर महिन्याचे १,५०० रुपये खात्यात कधी जमा होणार, तसेच ऑक्टोबरचा हप्ता कधी मिळणार, याबाबत महिलांमध्ये उत्सुकता आहे. दसऱ्यापूर्वी पैसे मिळणार की दिवाळीच्या आधी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन्ही महिन्यांचे मिळून ३,००० रुपये खात्यात जमा (Ladki Bahin Yojana next installment date 2026) होणार, याबाबत चर्चा सुरूये..सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरचे हप्ते अद्याप प्रतीक्षेतमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता सप्टेंबरच्या अखेरीस लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झाल्याची माहिती आहे. मात्र, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांचे हप्ते अद्याप मिळाले नसल्याने महिलांना पुढील आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा आहे..Kolhapur Flower Festival : कोल्हापुरात 'फ्लॉवर फेस्टिव्हल'मध्ये तीन जागतिक विक्रम! फूलझाडांमधून साकारला कुस्तीचा आखाडा, कोल्हापुरी चप्पल; 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्'तर्फे गौरव.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणार?सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आगामी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या हप्त्यांबाबत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सप्टेंबरचा हप्ता स्वतंत्रपणे देण्याचा निर्णय झाल्यास, आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र महिलांच्या खात्यात टप्प्याटप्प्याने रक्कम जमा केली जाऊ शकते..दरम्यान, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन्ही महिन्यांचे हप्ते एकत्र देण्याचा निर्णय झाल्यास महिलांच्या खात्यात एकूण ३,००० रुपये जमा होऊ शकतात. मात्र, दसऱ्याला किंवा दिवाळीपूर्वी ही रक्कम मिळणार का, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही..१ कोटी ६६ लाख महिलांचे लक्ष सरकारच्या निर्णयाकडेया योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे १ कोटी ६६ लाख महिलांना मिळत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पुढील हप्त्याबाबत सरकार काय निर्णय घेते आणि लाभार्थी महिलांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Ladki Bahin Yojana October Installment Update : लाडक्या बहिणींना दसऱ्याला मिळणार 1500 रुपये की दिवाळीत 3000 हजार? समोर आली मोठी अपडेट, हप्त्याबद्दल सरकारचा प्लॅन ठरला!.अधिकृत घोषणेनंतरच हप्त्याचे चित्र स्पष्टसप्टेंबर आणि ऑक्टोबरच्या हप्त्याची निश्चित तारीख, दोन्ही महिन्यांचे मिळून ३,००० रुपये दिले जाणार का आणि पैसे जमा होण्याची प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत शासनाकडून अधिकृत माहिती जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्टता येईल. त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी केवळ चर्चांवर विश्वास न ठेवता सरकारच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष द्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.