Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजना बंद होणार? 'या' बड्या नेत्याच्या दाव्याने महिलांमध्ये खळबळ

Summaryएकनाथ शिंदे यांनी अफवा फेटाळल्या आणि महिलांना खात्री दिली की योजना सुरूच राहील.लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.दिवाळीचा हप्ता लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..Ladki Bahin Yojana News : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना कधीच बंद होणार नाही असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात ठामपणे सांगितले असतानाच कॉंग्रेस नेते विजय वट्टेटीवार यांनी ही योजना महायुती सरकार लवकरच बंद करणार असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. आधीच केवायसी आणि अपात्रतेची टांगती तलवार असणाऱ्या लाडक्या बहिणींची धाकधूक आणखी वाढली आहे. .विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जोपर्यंत होत नाहीत तोपर्यंत ही योजना सुरु राहिल. जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुका झाल्यानंतर या योजनेचे हप्ते हळूहळू थांबवले जातील. कारण राज्यावर कर्ज वाढले आहे. .Ladki Bahin Yojana E-KYC : लाडक्या बहिणींनो २ महिन्यांची मुदत, कशी करायची E-KYC? कोणती कागदपत्रं लागणार? जाणून घ्या नेमकी प्रक्रिया....दरम्यान वडेट्टीवार यांच्या आरोपांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दसरा मेळाव्यात भूमिका स्पष्ट केली. विरोधकांकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना याबाबत अनेक उलट-सुलट अफवा पसरवल्या जात आहेत परंतु, ही योजना कधीही बंद होणार नाही, असे शिंदे यांनी ठामपणे सांगितले. .लाडकी बहीण योजनेसाठी आता लाभार्थ्यांची ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. अविवाहित लाभार्थी महिलेला वडिलांचे तर विवाहित महिलांना त्यांच्या पतीची देखील ई- केवायसी करावी लागणार आहे. लाभार्थी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची पडताळणी केली जाणार आहे. दरम्यान दिवाळीचा हप्ता लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. .FAQsप्रश्न 1: लाडकी बहिण योजना खरंच बंद होणार का? 👉 सरकारच्या म्हणण्यानुसार योजना बंद होणार नाही, मात्र विरोधकांचा दावा आहे की निवडणुका संपल्यावर ती थांबवली जाईल.प्रश्न 2: ई-केवायसी कोणाला करावी लागणार आहे? 👉 अविवाहित महिलांनी वडिलांची तर विवाहित महिलांनी पतीची ई-केवायसी करावी लागेल.प्रश्न 3: हप्ता थांबण्याची भीती का आहे? 👉 राज्यावर वाढते कर्ज आणि निवडणुकांनंतर योजना थांबेल अशी विरोधकांची शक्यता.प्रश्न 4: दिवाळीचा हप्ता वेळेवर मिळेल का? 👉 दिवाळीचा हप्ता उशिरा मिळण्याची शक्यता आहे, अधिकृत पुष्टी नाही.प्रश्न 5: उत्पन्नाची पडताळणी कशी होणार आहे? 👉 लाभार्थी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची पडताळणी ई-केवायसीद्वारे होणार आहे.प्रश्न 6: अफवांवर विश्वास ठेवावा का? 👉 सरकारचा दावा आहे की अफवा दिशाभूल करणाऱ्या आहेत आणि योजना सुरूच राहील.