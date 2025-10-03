Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजना बंद होणार? 'या' बड्या नेत्याच्या दाव्याने महिलांमध्ये खळबळ

महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana Update : राज्यावर कर्जाचा बोझा वाढला असून लाडकी बहिण योजना लवकरच बंद होणार आहे. ही योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत चालू राहणार आहे, त्यानंतर हळूहळू हप्ते बंद केले जाणार असल्याचा त्यांनी गंभीर आरोप केला.
  1. एकनाथ शिंदे यांनी अफवा फेटाळल्या आणि महिलांना खात्री दिली की योजना सुरूच राहील.

  2. लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

  3. दिवाळीचा हप्ता लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

Ladki Bahin Yojana News : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना कधीच बंद होणार नाही असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात ठामपणे सांगितले असतानाच कॉंग्रेस नेते विजय वट्टेटीवार यांनी ही योजना महायुती सरकार लवकरच बंद करणार असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. आधीच केवायसी आणि अपात्रतेची टांगती तलवार असणाऱ्या लाडक्या बहिणींची धाकधूक आणखी वाढली आहे.

