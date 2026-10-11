Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ विरोधात १३ जिल्ह्यांत जमीन मोजणीला वेग?, लातूर, हिंगोलीतून विरोधक एकवटणार; कोल्हापुरातील बैठकीत नेमकं काय घडलं

Shaktipeeth Highway Land Survey : प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्याचा निर्धार १३ जिल्ह्यांतील शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, लातूर आणि हिंगोली जिल्ह्यांतून आंदोलनाची सुरुवात होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमिनीची मोजणी करू देणार नसल्याची भूमिका यावेळी घेण्यात आली..काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या अजिंक्यतारा कार्यालयात संघर्ष समितीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार जयंत पाटील आणि आमदार सतेज पाटील यांच्यासह १३ जिल्ह्यांतील शेतकरी प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. सरकारच्या धोरणांविरोधात लढा अधिक तीव्र करण्याबरोबरच मराठवाडा आणि विदर्भात मोठी जनआंदोलने उभारण्याचे या बैठकीत ठरले..राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘राज्य सरकार पोलिस बळाचा आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करून शक्तीपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा सुरुवातीपासून विरोध आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता जमिनीची मोजणी आणि संपादन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.’’आमदार जयंत पाटील यांनीही प्रशासनाला विरोध करण्याची भूमिका स्पष्ट केली. ज्या गावांत जमिनीच्या मोजणीसाठी प्रशासन येईल, त्या ठिकाणी संघर्ष समितीचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहतील. शेतकऱ्यांना कायदेशीर व धोरणात्मक मार्गदर्शन करण्याबरोबरच प्रशासनाच्या कार्यवाहीला असहकार्य करण्याची भूमिका घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले..Shaktipeeth Highway : ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाला वेग; १२९ गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण, सरकारची मोठी तयारी.आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ‘‘पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू असलेला हा लढा आता राज्यभर नेण्यात येणार आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात मोठी जनआंदोलने उभारली जातील. लातूर आणि हिंगोली जिल्ह्यांत भव्य एल्गार मेळावे घेऊन आंदोलनाला सुरुवात करण्यात येईल.’’ या मेळाव्यांतून शेतकऱ्यांना एकत्र करून सरकारवर प्रकल्प रद्द करण्यासाठी दबाव आणला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.या बैठकीला कॉम्रेड धनाजी गुरव, कॉम्रेड गिरीश फोंडे, बी. जी. पाटील, रणजित पाटील, प्रकाश पाटील, के. के. पाटील यांच्यासह संघर्ष समितीचे समन्वयक आणि विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, आगामी काळात सरकार आणि महामार्गविरोधी संघर्ष समिती यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.