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Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ विरोधात १३ जिल्ह्यांत जमीन मोजणीला वेग?, लातूर, हिंगोलीतून विरोधक एकवटणार; कोल्हापुरातील बैठकीत नेमकं काय घडलं

Shaktipeeth Highway Opposition : शक्तीपीठ महामार्गासाठी १३ जिल्ह्यांत जमीन मोजणी सुरू असताना विरोधक आक्रमक झाले आहेत. कोल्हापुरातील बैठकीत राज्यव्यापी आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यात आली. लातूर, हिंगोलीसह कोणते जिल्हे सहभागी झाले?
Shaktipeeth Highway Opposition kolhapur

Shaktipeeth Highway Opposition kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
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Shaktipeeth Highway Land Survey : प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्याचा निर्धार १३ जिल्ह्यांतील शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, लातूर आणि हिंगोली जिल्ह्यांतून आंदोलनाची सुरुवात होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमिनीची मोजणी करू देणार नसल्याची भूमिका यावेळी घेण्यात आली.

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