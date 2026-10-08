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Latest Marathi News Live Update : बातम्यांवर विश्वास बसेना, 7 वाजता माहिती कळली अन्..., सयाजी शिंदेंना मोठा धक्का

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Nana Patekar Passed Away : बातम्यांवर विश्वास बसेना, 7 वाजता माहिती कळली अन्..., सयाजी शिंदेंना मोठा धक्का

Nana Patekar Passed Away : बातम्यांवर विश्वास बसेना, 7 वाजता माहिती कळली अन्..., पाटेकरांच्या निधनानंतर सयाजी शिंदेंना मोठा धक्का

Nana Patekar Passed Away : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. तर मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनेते सयाजी शिंदे देखील गोव्यामध्ये होते. नानांचं जाणं हे शॉकिंग आहे. मला सकाळी 7 वाजता त्यांच्या निधनाची बातमी समजली अशी प्रतिक्रिया सयाजी शिंदे यांनी दिली.

सयाजी शिंदे आणि नाना पाटेकर हे खूप जवळचे मित्र होते. सयाजी शिंदे म्हणाले, "हे खरोखरच धक्कादायक आहे. कालच आमचे खूप छान बोलणे झाले होते आणि अचानक हे घडले. काय बोलावे हेच सुचत नाहीये. आज सकाळी 7 वाजता मला याबद्दल समजले. मी कामात असतानाच मला तो फोन आला."

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