Latest Marathi News Update : पुण्यात CBI ची मोठी कारवाई! MIL अधिकाऱ्याच्या घरातून १.७३ कोटींची रोकड जप्त

Maharashtra Latest Marathi News Live Update : पुण्यात CBI ची मोठी कारवाई! MIL अधिकाऱ्याच्या घरातून १.७३ कोटींची रोकड जप्तलाचखोरी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून पुण्यात असलेल्या म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेडच्या (एम आय एल) अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक अनिल कुमार यांच्या पुण्यातील निवासस्थानी १ कोटी ७३ लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली असून त्यांच्यासह आणखी २ जणांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.