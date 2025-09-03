Laxman Hake : राज्य सरकारचा जीआर ओबीसी आरक्षणाच्या नरडीचा घोट घेणारा; लक्ष्मण हाकेंची कडाडून टीका

Summaryराज्य सरकारचा मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआर हा ओबीसी आरक्षणाला धक्का देणारा असल्याची लक्ष्मण हाकेंची टीका.सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आणि उच्च न्यायालयांनी मराठा-ओबीसी आरक्षण नाकारले असतानाही शासनाने जीआर काढल्याचा आरोप.प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे मराठा समाजातील नातेवाईकांनाही ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल, त्यामुळे हा निर्णय बेकायदेशीर ठरतो, असे हाके म्हणाले..राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत काढलेला जीआर हा ओबीसींचे आरक्षणाच्या नरडीचा घोट घेणारा आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यायला सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राज्य मागासवर्ग आयोगानेही नकार दिला आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत असं मानायला वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनीही नकार दिला आहे. एवढा विरोध असताना शासन जर जीआर काढत असेल तर याचा उद्देश मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणे हाच आहे. अशी टीका ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केली. .हाके म्हणाले की, मनोज जरांगेंच्या ओबीसी विरोधी आरक्षण लढ्याला राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार बजरंग सोनावणे, विजयसिंह पंडित यांनी थेट पाठिंबा दिला. यात अजित पवारांचेही आमदार होते. मनोज जरांगेंच्या मोर्चाच्या वेळी कोणत्या लोकांनी गाड्यांना डिझेल पुरवले. कुणी माणसे पुरवली, कोणी उघड पत्रकार परिषदा घेतल्या, जरांगेंच्या आंदोलनात जाहीर सभा घेतल्या हे महाराष्ट्राला माहित आहे. .हा जीआर बेकायदेशीर आहे, गव्हर्मेंट रिझोलेशनमध्ये एक कॉमा, स्वल्पविराम यालाही महत्व असते. वेलांटी दीर्घ की ऱ्हस्व यालाही महत्व असतं. मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी याकरता शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे असे यात म्हटले आहे, म्हणजेच या जीआरचा उद्देश मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणे आहे. हा ओबीसींचे आरक्षण संपविणार आहे, ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे त्याने जर एक प्रतिज्ञापत्र दिले तर परत सगे-सोयरे, नातेगोत्यांतील लोकांनाही याचा फायदा होणार आहे. असे हाके यांनी सांगितले..FAQsप्रश्न 1: लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या जीआरवर कोणती टीका केली?➡️ त्यांनी सांगितले की हा जीआर ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा आणणारा आहे.प्रश्न 2: मराठा-ओबीसी आरक्षणाबाबत न्यायालयांचे मत काय आहे?➡️ सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी मराठा आणि ओबीसी एकच असल्याचे नाकारले आहे.प्रश्न 3: प्रतिज्ञापत्र पद्धतीवर हाके यांनी काय सांगितले?➡️ कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्यांच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे त्यांच्या नातेवाईकांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळेल, ज्यामुळे ओबीसींचा हक्क धोक्यात येईल.प्रश्न 4: मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला कोण पाठिंबा देत आहे असे हाके म्हणाले?➡️ राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे खासदार, काही आमदार व नेते थेट पाठिंबा देत असल्याचा त्यांनी आरोप केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.