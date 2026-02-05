महाराष्ट्र बातम्या

महाराष्ट्राचे १५ आमदार लंडन दौऱ्यावर जाणार, यादी आली समोर; नेमकं कारण काय?

Maharashtra MLA's London Tour: महाराष्ट्राचे १५ आमदार लंडन दौऱ्यावर जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. लंडनमधील प्रशासकीय कामकाजाचा अभ्यासासाठी हा दौरा आयोजित करण्याच आला आहे.
MLA International Tour : विधानसभा आणि विधानपरिषद आमदार जाणार लंडन दौऱ्यावर जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यावेळी लंडनमधील प्रशासकीय कामकाजाचा अभ्यास करण्यात येणार असून या दौऱ्यात एकूण १५ आमदारांचा समावेश असणार आहे.

