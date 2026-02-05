महाराष्ट्राचे १५ आमदार लंडन दौऱ्यावर जाणार, यादी आली समोर; नेमकं कारण काय?

MLA International Tour : विधानसभा आणि विधानपरिषद आमदार जाणार लंडन दौऱ्यावर जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यावेळी लंडनमधील प्रशासकीय कामकाजाचा अभ्यास करण्यात येणार असून या दौऱ्यात एकूण १५ आमदारांचा समावेश असणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिका निवडणुकांनंतर सध्या राज्यभरात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. अशातच विधिमंडळाच्या कामकाजासाठी लंडनमध्ये विधानसभा आणि विधानपरिषद आमदारांसाठी अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. १५ फेब्रुवारी ते २२ फेब्रुवारी दरम्यान हा दौरा पार पडणार असून यामध्ये नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सुविधांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे..Indian Railway: रेल्वेचा लेटमार्क वाढला! वक्तशीरपणा ९० टक्क्यांवरून ७३ टक्क्यांपर्यंत घसरला.त्याचबरोबर या भेटीत शहरी व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, या दौऱ्यात एकूण १५ आमदार सहभागी होणार असून भाजपकडून विक्रांत पाटील आणि निरंजन डावखरे, शिवसेनेकडून मनीषा कायंदे तर उबाठाकडून सरदेसाई यांचा समावेश आहे..'हे' आमदार करणार लंडन दौरा1. बाबासाहेब देशमुख 2. परिणय फुके 3. विक्रम पाचपुते 4. नमिता मुंदडा 5. निरंजन डावखरे 6. स्नेहा दुबे 7. विक्रांत पाटील 8. अमित गोरखे 9. विक्रम काळे 10. विश्वजीत कदम11. वरुण सरदेसाई 12. मनिषा कायंदे 13. सुमित वानखेडे14. योगेश टिळेकरसूत्रांच्या माहितीनुसार वरील सर्व आमदार प्रशासकीय कामकाजासाठी लंडन येथे जाणार असून इतर आमदारांची नावे अद्याप समोर आलेली नाहीत. .Mumbai Municipal Corporation : राजकीय अर्थकारण हाच महत्त्वाचा दृष्टिकोन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.