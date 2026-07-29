Anna Bhau Sathe Jayanti : आता शाळा, महाविद्यालयांमध्ये होणार लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचा गौरव; 1 ऑगस्ट 'लेखन प्रेरणा दिन' जाहीर, शासनाकडून शिक्कामोर्तब!

मुंबई : राज्यातील शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये आता लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचा आणि विचारांचा गौरव 'लेखन प्रेरणा दिन' म्हणून केला जाणार (Anna Bhau Sathe Lekhan Prerna Din Maharashtra) आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्या पुढाकाराने अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती (१ ऑगस्ट) राज्यभर 'लेखन प्रेरणा दिन' म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने जारी केला आहे..महाराष्ट्राचे थोर साहित्यिक आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचा सन्मान करण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये १ ऑगस्ट रोजी 'लेखन प्रेरणा दिन' विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून साजरा करण्यात येणार आहे..या दिवशी अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्यावर परिसंवाद, व्याख्याने, कथाकथन, निबंध स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच त्यांच्या साहित्य आणि सामाजिक कार्यावर आधारित विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये लेखनाची प्रेरणा निर्माण करणे आणि अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचा परिचय नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचे शासनाच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे..जातभावना प्रबळ होत असतानाच बाबासाहेबांच्या 'या' पुस्तकाची वाढतेय मागणी; मराठी पुस्तकाच्या छापल्या तब्बल 50 हजार प्रती.ज्येष्ठ साहित्यिकांची होती मागणीअण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त ज्येष्ठ साहित्यिक अर्जुन डांगळे, डॉ. बाबुराव गुरव, मराठी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. भारत पाटणकर, डॉ. यशवंत मनोहर, सुबोध मोरे यांच्यासह अनेक साहित्यिकांनी राज्य सरकारकडे १ ऑगस्ट हा दिवस 'लेखन प्रेरणा दिन' म्हणून साजरा करण्याची मागणी केली होती. विविध साहित्यिक संस्था, विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संघटनांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला होता. अखेर शासनाने ही मागणी मान्य करत संबंधित आदेश जारी केला आहे..Dr. Babasaheb Ambedkar : सोलापुरातील 'या' गावाने जपली बाबासाहेबांची ऐतिहासिक आठवण; असं काय ठेवलंय जपून?.जगभर पोहोचले अण्णाभाऊंचे साहित्यलोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची महाराष्ट्रासह देश-विदेशात थोर साहित्यिक म्हणून ओळख आहे. त्यांच्या साहित्याने असंख्य वाचकांना प्रेरित केले असून, त्यांच्या अनेक साहित्यकृती इंग्रजी, रशियन, जर्मनसह विविध भाषांमध्ये अनुवादित झाल्या आहेत. त्यांच्या साहित्यिक आणि सामाजिक योगदानाचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने 'लेखन प्रेरणा दिन' साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.