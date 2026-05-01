Amravati Wedding Card : टीपू सुलतान प्रेरणास्थान, शिवरायांचाही उल्लेख; अमरावतीतील लग्नपत्रिका व्हायरल...

अमरावती जिल्ह्यातील एका लग्नपत्रिकेची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. या पत्रिकेत टीपू सुलतानला प्रेरणास्थान म्हणून दाखवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, याच पत्रिकेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे चांगलीच चर्चा रंगली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, लग्नपत्रिका अमरावती जिल्ह्यातील वलगावजवळील मिर्झापूर गावातील शोहेब अहमद यांच्या विवाहाची आहे. पत्रिकेत 'शेरे मैसूर' म्हणून टीपू सुलतानचं नाव ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच काही ऐतिहासिक दावेही करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये टीपू सुलतान यांचे गुरु पूर्णैया पंडित होते, त्यांनी १५६ मंदिरांना जमीन दान केली तसेच काशीतील मंदिराला १० हजार सुवर्णमुद्रा दिल्या, अशा उल्लेख या पत्रिकेत करण्यात आला आहे..Chhatrapati Shivaji Maharaj:विदर्भभूमी शिवरायांच्या पदस्पर्शाने ६ वेळा पावन, आग्रा कैदेतून सुटल्यानंतर विदर्भातून प्रवास.दरम्यान, या पत्रिकेत दुसरीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचाही प्रेरणास्थान म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. शिवाजी महाराजांचे राजकीय गुरु याकूब शाह होते, रत्नागिरी परिसरातील दर्ग्यासाठी त्यांनी जमीन दान केली, तसेच रायगडवरील जगदीश्वर मंदिरासोबतच मशिदीचे बांधकाम केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे..शिवाजी महाराजांनी चिंचवडच्या अधिकाऱ्यांना पाठवलेलं पत्र समोर! मागणी वाचून थक्क व्हाल! शिवभक्त चुकवणार नाही!.ही लग्नपत्रिका सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून यावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, ही पत्रिका व्हायरल झाल्यानंतर काही जणांनी यातील दाव्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सकाळ माध्यम समूह या पत्रिकेची पुष्टी करत नाही.