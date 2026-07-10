महाराष्ट्रातून थेट पाकिस्तानातील गुन्हेगारांशी संपर्क? ATS कडून मुंबई ठाण्यासह १५० हून अधिक ठिकाणी छापेमारी, नेमकं काय घडतंय?

Maharashtra ATS Raids: पाकिस्तानातील कुख्यात गुन्हेगार शहजाद भट्टी याच्याशी कथितरीत्या संपर्क ठेवल्याच्या संशयावरून महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) राज्यभर मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. गुरुवारी पहाटेपासून महाराष्ट्रातील १५० हून अधिक ठिकाणी एकाचवेळी शोधमोहीम सुरू करण्यात आली असून अनेक संशयितांची चौकशी केली जात आहे..मुंबईसह ठाणे, कुर्ला, वांद्रे, जोगेश्वरी, नवी मुंबई, मीरा रोड, भाईंदर, सांगली, सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगरसह विविध शहरांमध्ये एटीएसच्या पथकांनी धाडी टाकल्या आहेत. या कारवाईत संशयितांकडील कागदपत्रे, मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर साहित्याची तपासणी केली जात आहे..Gadchiroli: किराणा दुकानांत धान्यासह पेट्रोल, डिझेलचीही विक्री;नागरिकांच्या जिवाशी खेळ; जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांत सुरक्षा नियमांकडे होतेय दुर्लक्ष.प्राथमिक माहितीनुसार, पाकिस्तानातील गुन्हेगार शहजाद भट्टी याच्याशी काही व्यक्तींचा कथित संपर्क असल्याची माहिती तपास यंत्रणांना मिळाली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू करण्यात आला. याच तपासाचा भाग म्हणून राज्यभर ही व्यापक कारवाई करण्यात येत आहे..Mumbai Terror plot: गरीबनगर कारवाईचा बदला घेण्यासाठी मुंबईत हल्ल्याचा कट; आयएसआय-दाऊद कनेक्शनसह नऊ आरोपी अटकेत.या प्रकरणात महाराष्ट्रातील काही जण एटीएसच्या रडारवर असल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधित व्यक्तींच्या हालचाली, संपर्क आणि डिजिटल व्यवहारांची पडताळणी केली जात आहे. सध्या तपास सुरू असून अधिकृत माहिती अद्याप पुढे आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.