२३ जुलैला महाराष्ट्र बंदची हाक, दिल्लीतील आंदोलनाचे राज्यभर पडसाद, पुण्यात केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयासमोर प्रदर्शन, तर मुंबईत मनसे रस्त्यावर...

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईचे पडसाद आता महाराष्ट्रातही उमटू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी २३ जुलै रोजी 'महाराष्ट्र बंद'ची हाक दिली आहे. विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जाचा निषेध आणि आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी सर्व समविचारी पक्ष, विद्यार्थी, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी या बंदमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे..प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि संसद परिसरात शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेली कारवाई ही लोकशाहीला न शोभणारी आहे. अशा दडपशाहीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी महाराष्ट्र बंदची घोषणा करण्यात आली आहे..दीपकेला ताब्यात घेतलं, गाड्यांची हवा सोडली; आंदोलकांवर लाठीचार्ज, भरपावसात दिल्लीतलं वातावरण तापलं.दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलनाला आता विविध राजकीय पक्षांकडूनही पाठिंबा मिळू लागला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या खासदारांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जंतर-मंतरवर जाऊन आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हेही विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी दिल्ली दौऱ्यावर जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..महाराष्ट्रातही या आंदोलनाचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत. पुण्यात युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री आणि खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. मुसळधार पावसातही कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली..Live Updates Marathi : CJP च्या आंदोलनाला ममता बॅनर्जींचा पाठिंबा, सरकारविरोधात एकजूट होण्याचं आवाहन.मुंबईतील दादर परिसरात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही आंदोलन केले. या आंदोलनात मनसे नेत्या शर्मिला ठाकरे सहभागी झाल्या होत्या. शेकडो कार्यकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ घोषणा देत केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध व्यक्त केला. अशातच आता महाराष्ट्र बंदच्या घोषणेमुळे येत्या २३ जुलै रोजी राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.