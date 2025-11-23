महाराष्ट्र बातम्या

Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाआधीच भाजपचा दबदबा; १०० उमेदवारांची बिनविरोध निवड

BJP Municipal Victory : भाजपला उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक बिनविरोध यश मिळाले आहे.भाजपच्या नेतृत्वावर जनतेचा विश्वास वाढत असल्याचा दावा प्रदेशाध्यक्षांनी केला आहे. विरोधकांसाठी ही निवडणूक मोठे आव्हान बनली आहे.
BJP candidates celebrating their unopposed victory in Maharashtra’s local body elections before the official polling date.

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसाठी २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. पण मतदानापूर्वीच भाजपने लक्षणीय आघाडी मिळवली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत, भाजपाचे १०० नगरासेवक आणि तीन नगराध्यक्ष बिनविरोध निवडून आले. याचा अर्थ असा की अनेक प्रभागांमध्ये मतदानाची आवश्यकता नव्हती आणि भाजपचे उमेदवार विनाविरोध विजयी झाले.

