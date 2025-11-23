Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाआधीच भाजपचा दबदबा; १०० उमेदवारांची बिनविरोध निवड

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसाठी २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. पण मतदानापूर्वीच भाजपने लक्षणीय आघाडी मिळवली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत, भाजपाचे १०० नगरासेवक आणि तीन नगराध्यक्ष बिनविरोध निवडून आले. याचा अर्थ असा की अनेक प्रभागांमध्ये मतदानाची आवश्यकता नव्हती आणि भाजपचे उमेदवार विनाविरोध विजयी झाले. .विरोधी पक्षांनी राज्याच्या अनेक भागात निवडणूक लढवण्याचा धोका पत्करला नाही. यामुळे भाजपला सुरुवातीच्या टप्प्यात मोठ्या संख्येने जागा मिळवता आल्या, ज्यामुळे पक्षाचे मनोबल आणि निवडणूक रणनीती दोन्ही मजबूत झाली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी या विजयाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावरील जनतेच्या विश्वासाला दिले. ते म्हणाले, "भाजपच्या विकास योजना आणि धोरणांवर जनतेचा विश्वास सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी विरोधकांनी निवडणूकही लढवली नाही.".Vikhe Patil Sharad Pawar: स्थानिक पातळीवर आघाडीसाठी नेत्यांना मोकळीक, विखेंची पवारांनार बोचरी टीका | Sakal News.कोणत्या भागातून किती बिनविरोध ?महाराष्ट्रातील अनेक प्रदेशांमधून बिनविरोध विजयाचे आकडे आले आहेत, ज्यामध्ये उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला सर्वाधिक यश मिळाले आहे. या भागात पक्षाची संघटनात्मक रचना मजबूत मानली जाते आणि स्थानिक पातळीवर भाजपची उपस्थिती बरीच प्रभावी आहे. हे आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात की भाजप उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात इतर पक्षांना मागे टाकून मजबूत स्थानावर आहे. महाराष्ट्रातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी मतदान २ डिसेंबर रोजी होणार आहे आणि निवडणुकीचे निकाल ३ डिसेंबर रोजी जाहीर होतील. निवडणुकीपूर्वी भाजपने केलेली ही जोरदार सुरुवात विरोधकांसाठी एक मोठे आव्हान मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.