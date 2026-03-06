महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात युवा-शिक्षण-क्रीडा क्षेत्राला मोठा बूस्ट; विद्यार्थ्यांसाठी नवे विद्यापीठ, क्रीडा केंद्रांची घोषणा

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून राज्याचे अर्थसंकल्प 2026-27 सादर करण्यात आले. या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी २ लाखापर्यंत कर्जमाफीची देण्यात आली आहे. तसेच गावांमध्ये सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बनवणार, लाडकी बहीण योजना कायम सुरु राहणार घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतुदी करमुक्त आल्या आहेत. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात युवा-शिक्षण-क्रीडा क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. यामध्ये नवी मुंबईत 6 देशांचे विद्यापीठ सुरु केले जाणार असून याच धर्तीवर 8 ते 10 शैक्षणिक शहरे विकसित करणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची ओढ निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री विज्ञान वारी देखील सुरु केली जाणार आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना इस्त्रो आणि अमेरिकेतील नासा या जगप्रसिद्ध संस्थांना भेट देण्याची संधी या योजनेतून मिळू शकणार आहे..अग्निवीरांना निवृत्तीनंतर सरकारी नोकरी मिळणार! महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; पुनर्वसनासाठी अभ्यास गट स्थापन.त्याचबरोबर, महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट (महिमा) या संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे परदेशी नोकर्यांसाठी आवश्यक भाषा, कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक मार्गदर्शनास मदत मिळणार आहे. तसेच समुपदेशन सेवा विस्तार आणि अधिक संघटित व्यवस्थेसाठी 36 नवदिशा केंद्र स्थापन करणार आहे..स्टार्टअपला बळ देणारस्टार्टअपला बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात स्टार्टअप, युनिकॉर्नमध्ये महाराष्ट्र नंबर 1, पुढील 5 वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक घडवणार आहे. यामुळे 50 हजार स्टार्टअपला बळ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री उद्योजकता महाफंडमधून स्टार्टअप्सना थेट आर्थिक मदत केली जाणार आहे. यामध्ये सर्वोत्तम 50 स्टार्टअप्सना नाविन्यपूर्ण प्रकल्प शासनात राबविण्यासाठी 25 लाखांपर्यंतच्या शासकीय कामाचे थेट वर्कऑर्डर्स दिले जातील..Third Mumbai: राज्यात तिसरी मुंबई उभारणार, सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, कुठे आणि कसा असेल प्लॅन? .मिशन लक्ष्यवेधअॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, कुस्ती, आर्चरी, शुटिंग, रोईंग, सेलिंग, लॉनटेनिस, टेबल टेनिस या 12 खेळांचे राज्य स्तरावर 8 हायपरफॉर्मन्स सेंटर्स सुरु, आता आणखी 4 केंद्र सुरु करणार आहे. विभागीय स्तरावर 25 क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र आणि जिल्हा स्तरावर 96 क्रीडा गुणवत्ता विकास केंद्र सुरु करण्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.