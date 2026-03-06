महाराष्ट्र बातम्या

महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात युवा-शिक्षण-क्रीडा क्षेत्राला मोठा बूस्ट; विद्यार्थ्यांसाठी नवे विद्यापीठ, क्रीडा केंद्रांची घोषणा

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युवा, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून राज्याचे अर्थसंकल्प 2026-27 सादर करण्यात आले. या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी २ लाखापर्यंत कर्जमाफीची देण्यात आली आहे. तसेच गावांमध्ये सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बनवणार, लाडकी बहीण योजना कायम सुरु राहणार घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतुदी करमुक्त आल्या आहेत.

