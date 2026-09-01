Maharashtra Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीवर तुकाराम मुंढेंचा प्रभाव चार महत्त्वाचे निर्णय; एकनाथ शिंदे यांची अनुपस्थिती

Maharashtra Irrigation Project : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाला मोठी चालना मिळाली आहे. या प्रकल्पाच्या सुधारित ५७०४.५० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे तब्बल १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून, पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागाशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले..मंत्रिमंडळाचे चार महत्त्वाचे निर्णय२०२९ पर्यंत महाराष्ट्र नशामुक्त करण्याचे लक्ष्यनशामुक्त भारत अभियानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातून २०२९ पर्यंत अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी राज्य शासनाने ‘A Whole-of Government Approach’ या सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोनाचे धोरण जाहीर केले आहे. अंमली पदार्थांच्या निर्मितीपासून त्याची विक्री आणि सेवनापर्यंतच्या साखळीवर प्रभावीपणे कारवाई करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे..सरकारी बैठका आणि उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अन्नशासकीय तसेच निमशासकीय बैठका आणि कार्यक्रमांमध्ये आरोग्यदायी अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सरकारी उपहारगृहांमध्येही संतुलित मेन्यू ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. .सोलापुरातील उन्नत मार्गाला सार्वजनिक प्रकल्पाचा दर्जासोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या दरम्यानच्या उन्नत मार्ग प्रकल्पाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वर प्रस्तावित आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) हस्तांतरित करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे..कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाला ५७०४.५० कोटींची मंजुरीपुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ५७०४.५० कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळणार असून शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होणार आहे..मानधन वाढ: राज्यातील होमगार्ड, कोतवाल आणि ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात मोठी वाढ करण्यात आली. होमगार्डचे मानधन ५७० रुपयांवरून वाढवून १ हजार ८३ रुपये करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.