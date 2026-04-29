राज्यात हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना, ३०० कोटी वृष लागवड करणार; मंत्रीमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. पर्यावरण, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि सामाजिक न्याय या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणारे हे निर्णय राज्याच्या भविष्यासाठी दिशा ठरवणारे मानले जात आहेत.राज्यात हरित महाराष्ट्र आयोग स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या आयोगाच्या माध्यमातून तब्बल तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीची महत्वाकांक्षी मोहीम राबवली जाणार आहे. यासोबतच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि नियंत्रण यावरही आयोग लक्ष ठेवणार आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने हा मोठा टप्पा मानला जात आहे..तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही महाराष्ट्राने मोठं पाऊल टाकत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण २०२६ जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे राज्यात १० हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा असून, सुमारे दीड लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. राज्यभरात संधींचं संतुलन राखण्यासाठी सहा एआय उत्कृष्टता केंद्रे आणि पाच एआय इनोव्हेशन सिटीज उभारण्यात येणार आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानात महाराष्ट्राला अग्रस्थानी नेण्याचा हा प्रयत्न आहे..सामाजिक समता व समरसता वर्षानिमित्त एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, लंडनमधील प्रतिष्ठित संस्थेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या माध्यमातून त्यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार असून, त्यांच्या विचारांचा जागतिक स्तरावर प्रसार होणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत राज्यात हरित ऊर्जा वापर वाढविण्यासाठी 'मॅजेस्टिक' योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत पारेषण क्षमता मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार असून, यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळविण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली आहे..दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीही मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत १२ वर्षांनंतर भरीव वाढ करण्यात आली आहे. आता त्यांना प्रवेश, शिक्षण, नोंदणी, ग्रंथालय आणि वैद्यकीय तपासणी यांसारख्या विविध शुल्कांचा समावेश असलेली आर्थिक मदत मिळणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात आणखी एक पाऊल टाकत रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालयासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोकणातील विद्यार्थ्यांसाठी ही मोठी सुविधा ठरणार आहे..याशिवाय, आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर त्यांना लाभ मिळणार आहेत. एकूणच, पर्यावरण संरक्षणापासून ते आधुनिक तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि सामाजिक न्यायापर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये राज्य सरकारने घेतलेले हे निर्णय महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा देणारे ठरणार आहेत.