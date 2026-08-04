महाराष्ट्र बातम्या

राज्यात आणखी पाच न्यायालयात स्थापन होणार, शेतकऱ्यांशी संबंधित योजनेला तीन वर्षांची मुदतवाढ, मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय

Fadnavis Government Approves 7 Major Decisions : कृषी, ऊर्जा, प्रशासन आणि विधी-न्याय या विविध विभागांशी संबंधित या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध घटकांना थेट फायदा होणार आहे.
Fadnavis Government Approves 7 Major Decisions

Fadnavis Government Approves 7 Major Decisions

ESAKAL

Shubham Banubakode
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि न्यायव्यवस्थेला दिलासा देणारे सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कृषी, ऊर्जा, प्रशासन आणि विधी-न्याय या विविध विभागांशी संबंधित या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध घटकांना थेट फायदा होणार आहे.

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Devendra Fadnavis
Farmer
Maharashtra Cabinet Minister