Dhananjay Munde: धनंजय मुंडे, सुनील शेळके यांना मंत्रिपद?, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांना डच्चू?

Santosh Deshmukh Case: राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होणार असल्याची चर्चा आहे. काही मंत्र्यांना डच्चू तर काही नव्या आमदारांना मंत्रिपदाची संधी मिळू शकते. यातच धनंजय मुंडे आणि सुनील शेळके यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकतं, अशी सूत्रांची माहिती आहे..राज्याच्या मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल होणार असल्याचं कळतंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळणार असल्याची माहिती आहे. बीडच्या परळी विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार धनंजय मुंडे आणि पुण्यातल्या मावळ मतदारसंघाचे आमदार सुनील शेळके यांचं नावं चर्चेत आहेत..Cabinet Decisions: कर्जमाफीच्या नियमांत शिथिलता, पालघर आणि बीडला मोठी भेट अन्...; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते ८ निर्णय घेतले?.भाजप आणि शिवसेनेकडून मंत्रिमंडळात कोणते फेरबदल होतात, नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळते का, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे. मात्र धनंजय मुंडे आणि सुनील शेळके यांच्या नावाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरु आहे..धनंजय मुंडे यांना मार्च २०२५ मध्ये आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. संतोष देशमुख खून प्रकरणात त्यांच्या अत्यंत जवळचे लोक आरोपी आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. तब्बल चार महिने आरोप झेलून, टीका सोसल्यानंतर अखेर त्यांना मंत्रिपदावरुन पायउतार व्हावं लागलं होतं..Zero FIR in Pune: बीएनएसएसमुळे ‘झिरो एफआयआर’ला बळ: प्रवासात, सायबर गुन्ह्यातही तक्रारदारांना कोणत्याही ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याची हमी.त्यानंतरही धनंजय मुंडे यांनी देशमुख प्रकरणातल्या आरोपींविषयी जाहीरपणे संवेदना व्यक्त केल्या होत्या. तेव्हाही त्यांच्यावर टीका झालेली होती. यापूर्वी जेव्हा जेव्हा मुंडेंच्या मंत्रिपदाचा मुद्दा पुढे आला, तेव्हा त्यांना लोकांच्या नाराजीला सामोरं जावं लागलेलं होतं. यावेळी खरंच त्यांना मंत्रिपद मिळतं का, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.