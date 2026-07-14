महाराष्ट्र बातम्या

Dhananjay Munde: धनंजय मुंडे, सुनील शेळके यांना मंत्रिपद?, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांना डच्चू?

Will Dhananjay Munde and Sunil Shelke Ministers?: राज्याच्या मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल होणार असल्याचं कळतंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळणार असल्याची माहिती आहे.
Maharashtra Cabinet Expansion

Maharashtra Cabinet Expansion

esakal

संतोष कानडे
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Santosh Deshmukh Case: राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होणार असल्याची चर्चा आहे. काही मंत्र्यांना डच्चू तर काही नव्या आमदारांना मंत्रिपदाची संधी मिळू शकते. यातच धनंजय मुंडे आणि सुनील शेळके यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकतं, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

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